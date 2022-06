Schmeichel advarer: Det bliver besværligt næste gang

Kasper Schmeichel glæder sig over triumfen, men han er overbevist om, at det bliver meget vanskeligt de næste gange Frankrig i løbet af efteråret

Sejren over verdensmestrene var et boost og et vidnesbyrd om, at Kasper Hjulmands tropper kan spille lige op med alle landshold.

Det var også et bevis på, at Danmark har et stærkt kollektiv, der står sammen i svære stunder.

Fra sin position i målet fandt Kasper Schmeichel sejren fortjent, fordi han mente, at Danmark var farligst.

- Du kan aldrig holde et så stærkt hold som Frankrig fra chancer, men vi vidste, vi ville skabe chancer. Og så udførte vi gameplanen perfekt, siger Kasper Schmeichel, der sender en advarsel forud for mandagens kamp mod Østrig, der vandt 3-0 over Kroatien i det første opgør.

- Det nytter ikke at vinde over Frankrig, hvis vi ikke kan følge op mod Østrig, pointerer han.

Kasper Schmeichel redder et farligt fransk forsøg. Landsholdskeeperen tror ikke man kan bruge sejren til så meget forud for mødet ved VM. For Frankrig kan stille tre stærke landshold. Foto: Lars Poulsen.

Til trods for den fornemme sejr er Kasper Schmeichel af den opfattelse, at den ikke kan bruges til noget i et større perspektiv før efterårets to øvrige kampe mod Frankrig. I september i Nations League og igen til VM i november i Qatar.

- Den her sejr giver ikke mig nogen ekstra tro på, at vi kan besejre dem ved VM.

- Frankrig er et hold, der hurtigt kan ændre tempo i spillet. Det er verdensmestrene, der kan ændre formationer, og så kan de stille tre stærke landshold. Du ved aldrig, hvad de kommer med.

- Så den næste kamp mod Frankrig bliver helt sikkert meget besværlig, siger Kasper Schmeichel, der har haft en lang og krævende sæson.

Danmark vandt for første gang i 20 år over Frankrig. Foto: Lars Poulsen.

Han gik glip af kamp nummer 150 i træk i Premier League, da Brendan Rodgers mod slutningen af sæsonen gav Danny Ward chancen mellem stængerne.

Han har ét år tilbage af sin kontrakt, men vil ikke forholde sig til sin fremtid før efter sommerferien.

- Nu skal jeg have overstået de tre sidste kampe, så skal jeg på ferie. Og så må jeg tænke på fremtiden bagefter, siger Kasper Schmeichel.