Schmeichel advarer: 'Ren klasse'

Når Danmark lørdag aften står overfor Wales på Johan Cruijff Arena i Amsterdam, så kender Kasper Schmeichel kollegaen i modsatte ende noget bedre end normalt.

Førstevalget hos Wales, Danny Ward, er nemlig til daglig andetvalg i Leicester, hvor han agerer førstereserve for den danske målmand, mens det blot blev til fem optrædender for førsteholdet hos The Foxes. Og ikke en eneste gang startede han inde i Premier League.

Alligevel har Danny Ward fortrængt rutinerede Wayne Hennesey fra buret hos Wales.

Og hidtil har Leicester-reserven levet op til tilliden ved blot at lukke to mål ind i de tre gruppekampe, der har sendt Wales i ottendedelsfinalen.

Kasper Schmeichel har da også kun ros til overs for sin klubkammerat.

Kasper Schmeichel i aktion under fredagens træning i Amsterdam. Foto: Lars Poulsen

- Vi kommer til at stå overfor en klassemålmand. Hvis du har set ham spille, så ved du, at han har alle de kvaliteter, man skal have som en topmålmand, forklarer Schmeichel, som hævder, at han ikke har kunnet afsløre mange svage punkter overfor de danske angribere.

- Vi har en fantastisk konkurrence og et fantastisk forhold til hinanden. Jeg ser ikke mange deciderede svagheder i ham overhovedet, advarer den danske målmand.

Leicesters danske førstemålmand er imponeret over, hvordan Danny Ward har håndteret udfordringerne under EM.

- Han er en meget komplet og rolig målmand. Han har stået godt i alle de kampe, jeg har set. Og især her til EM har han stået helt fantastisk, lyder rosen til Ward, der i modsætning til Schmeichel er noteret for et clean sheet under EM efter den walisiske 2-0 sejr over Tyrkiet.