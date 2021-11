Schmeichel: - Det er sørgeligt

Det danske fodboldlandshold spiller mandag aften kalenderårets kamp nummer 18, når Skotland venter i den sidste kamp i VM-kvalifikationen.

Året har budt på mange oplevelser, store følelser og op- og nedture, fortæller Kasper Schmeichel inden mandagens kamp i Glasgow.

- Det er sørgeligt, at det er slut. Der går sgu lang tid, før vi mødes igen. Det er ærgerligt. Det er altid dejligt at mødes med holdet - selv efter så mange kampe.

- Det er et tegn på, at det, vi har bygget op, har været helt fantastisk. Der har været op- og nedture og store følelser i det her år, siger Leicester-målmanden.

Med ni sejre i ni kampe i VM-kvalifikationen har Danmark sikret sig en suveræn billet til slutrunden i Qatar om et år. Og ved sommerens EM endte det med en flot semifinale.

- Vi har kvalificeret os til VM, havde et rigtigt fint EM, og vi kom igennem nogle meget svære perioder som hold og som nation.

- Jeg sidder tilbage med en følelse af, at det har været et fantastisk år for Fodbolddanmark, siger Schmeichel.

Jannik Vestergaard kalder det for et vildt år, som har samlet holdet og hele nationen.

- Højdepunktet har været EM-slutrunden, som nok for hele Danmark og ikke kun os på landsholdet har været et lyspunkt efter en tid med pandemi og lockdown. EM var noget helt særligt, siger Vestergaard

Året har også været præget af Christian Eriksens hjertestop under EM samt Lars Høghs fremskredne kræftsygdom.

- På den ene side har der været en helt utrolig eufori både i nationen, men også internt på holdet. Andre øjeblikke har været overskygget af stor sorg og masser af triste følelser.

- Vi er vokset så tæt sammen, at holdet efterhånden er blevet en lille familie. Det er venskaber, som kommer til at strække sig langt ud over vores aktive karrierer.

- Alene på grund af de øjeblikke, vi har til fælles. Det er stort at være en del af. Det sætter det hele lidt i relief, siger Vestergaard.

Landstræner Kasper Hjulmand kalder det et sindssygt år på alle måder, og optakten til den sidste kamp mod skotterne har også været bemærkelsesværdig med en lang række af afbud.

- Denne samling har været ekstrem. Der har været en række afbud, og jeg har ringet til mange, som har meldt afbud med skader og overbelastning. Der har været sindssygt mange spillere inde over denne samling.

- Samtidig er der bare en kerne, som holder sammen på tingene. Nu vil vi slutte godt af. 2021 har været et sindssygt år, og nu vil vi tage den sidste sejr, siger Hjulmand.

Danmarks kamp ude mod Skotland spilles mandag klokken 20.45.

