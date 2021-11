Schmeichel! Din far har også prøvet det

En rasende og topfrustreret Kasper Schmeichel måtte lide den slemme tort i aftes: At lukke et mål ind mod Færøerne i Parken.

Den oplevelse kan han så få en familiær snak om, for farmand Peter prøvede det allerede i 1990, da Allan Mørkøre i det 22. minut kom spænende, afviste Jan Heintze og hårdt presset sendte kuglen ind bag en sagesløs Schmeichel.

Pludselig stod der 1-1 på den gamle måltavle i Idrætsparken, hvor ekstatisk jublende færøske spillere kastede sig over Allan Mørkøre i en klump af vanvittig eufori, mens 7000 nordatlantiske fans gik amok. Der var 38.500 på lægterne den 10. oktober – 31.500 af dem blev voldsomt stille for at sige det mildt.

Der var på forhånd lagt i kakkelovnen til færingerne, der godt nok en måned forinden havde chokeret hele verden ved i deres første EM-kvalifikationskamp nogen sinde at slå Østrig 1-0 på hjemmebane i – Landskrona. Færøerne fik først senere anlagt et stadion, der kunne godkendes til landskampe.

Her er Jens Martin 'Tophue' Knudsen i gang med et indgreb på Lars Olsen i den testkamp, Brøndby vandt 6-0 over Færøerne. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Færingerne spillede inden kampen mod Danmark en træningskamp mod Brøndby og fik prygl med 6-0, og der var lagt op til en målfest i Idrætsparken, hvor sejrssikre danske spillere inden kampen talte højlydt om et målorgie.

Michael Laudrup blev citeret for, at det ville være intet ringere end en skandale, hvis det ikke minimum endte i en sejr på seks mål, og lillebror var dagen inden nervøs for, at kampen ikke ville komme i gang til tiden – fordi færingerne formentlig ville blive nødt til at skifte underbukser, når de kom ind i en fyldt arena…

Færøerne var et bump på vejen, og der skulle skaffes en ordentlig én til målscoren i en pulje, hvor Jugoslavien på forhånd lignede den helt store udfordring.

Vi taler om kvalifikationen til et vist EM i 1992…

Peter Schmeichel blev i Ekstra Bladet udstyret med karakteren 4 (af 8), hvilket efter den tid standard svarede til OK – og følgende tekst:

’Så ikke alt for godt ud ved det færøske mål, men var ellers stort set arbejdsløs. Ingen grove fejl, ingen spektakulære redninger. Det gik an.’

Allan Mørkøre blev udstyret med fire fladfisk på en aften, hvor den navnkundige målmand og truckfører Jens Martin Knudsen selvfølgelig modtog hele seks ’tophuer’ for indsatsen – selv om han måtte lukke fire bolde ind i sildekassen.

Allan Mørkøre ved med ti år senere uden at score, da Danmark vandt 2-0 på Færøerne - i en kamp, hvor medierne ikke havde forlangt grindedrab og målorgie inden opgøret. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix

Michael Laudrup havde bragt Danmark på 1-0 i starten, Lars Elstrup øgede til 2-1 inden pausen, og Michael Laudrup plus Flemming Povlsen med en sen scoring sikrede sejren, der var skuffende lille efter en bleg indsats.

’Det var sølle, venner,’ skrev Ekstra Bladets sportschef efter en kamp, hvor adskillige tilskuere udvandrede inden slut.

Men færingerne havde en fest på banen og udenfor.

’Jeg havde ikke engang turdet drømme om at score hos Schmeichel i min debut på den arena, jeg før kampen kun havde set i tv’, jublede den 18-årige Allan Mørkøre, der dagen efter skulle passe jobbet som ekspedient i Klaksvik.

På banen havde lærlingen egentlig bestået svendeprøven ved at ekspedere kuglen ind bag Schmeichel ...