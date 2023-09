Schmeichel eller Rønnow?

Kasper Schmeichel står begge kampe for Danmark denne uge, men er det også det rigtige valg? Det har to tidligere landsholdsspillere og to tv-værter sat ord på

Det er et emne med mange holdninger.

Kasper Schmeichel har ikke stået en betydende kamp i flere måneder, mens Frederik Rønnow storspiller for Union Berlin. Allerede mandag valgte landstræner Kasper Hjulmand at offentliggøre, at Schmeichel står mod både San Marino og Finland.

Den tidligere målmand Per Wind var delt omkring valget, da Ekstra Bladet talte med ham ved ankomsten til Parken.

- Jeg skal bakke op omkring Hjulmand, men selvfølgelig kan man sige, at den har ligget til højrebenet i min optik, hvis Rønnow kunne stå i dag. Under normale omstændigheder får han nok ikke så meget at lave mod San Marino, så det var måske en god idé at give ham en kamp.

- På den anden side forstår jeg også Hjulmand, at han fra dag et melder ud, at Schmeichel får begge kampe, så er han fri for jer journalister, der hele tiden spørger, hvem der skal stå. Det var godt set af ham.

- Kan Rønnow gøre mere for at spille? Han er nærmest i sit livs form og skal spille Champions League.

- Der er også noget med relationer. Selvfølgelig er der nogle med Schmeichel og de andre. Dem kan Rønnow lære. Schmeichel er stadig førstemålmand, og så må vi se i oktober.

Ikke det største problem

Landsholdslegende Henrik 'Store' Larsen fortæller til Ekstra Bladet, at det ikke har den store betydning, hvem der står mod svage San Marino.

- Han skal have et par tilbagelægninger og så måske en enkelt redning på et hjørnespark, så det har ikke den store betydning.

- Men hvis vi kigger på det fremadrettet. Jamen, hvis han ikke spiller, så bliver der kamp om pladserne. Kasper (Hjulmand, red.) har jo sagt, at hvis man ikke spiller, så kan man ikke spille på landsholdet. Så må vi se.

- Men jeg tænker, at de hold vi møder i den her kvalifikation, der er målmandsproblemet nok ikke det største. Det er nok mere i den anden ende, hvor vi skal score nogle kasser, siger 'Store' Larsen.

Rønnow banker på

Viaplay-vært Jesper Simo ankom til landskampen sammen med TV 2-vært Steen Langeberg. Ekstra Bladet spurgte dem begge til målmandsposten.

- For hierarkiets skyld er det smart nok bare at holde fast i Schmeichel. Nu har han jo også fået styr på klubsituationen, siger Jesper Simo.

- Der er ingen tvivl om at aldersmæssigt, og hvem der spiller hvor, så banker Rønnow gevaldigt på, men vi har nok et mere naturligt skifte efter EM, men omvendt virker Kasper Schmeichel ikke som en, der er klar til at smide handskerne.

TV 2-vært Steen Langeberg:

- Jeg synes, Simo siger det fantastisk. Jeg er gammel målmand. Det er jo ikke en position, man bare skifter ud på.

Søndag mod Finland står Kasper Schmeichel igen.