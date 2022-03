Schmeichel: - En skandale

Kasper Schmeichel var utilfreds med en enkelt ting efter 3-0-sejren over Serbien i Parken

Der var masser af smil på de danske stjerners læber efter tirsdagens landskamp.

Christian Eriksen var for første gang tilbage i Parken for at spille en kamp, og Danmark vandt med 3-0 - endda med en scoring fra Eriksen.

Efter opgøret var der imidlertid et enkelt punkt, hvor Kasper Schmeichel ikke var helt tilfreds. Han revsede banen.

- Jeg synes, at vi starter lidt langsomt. Det er noget, vi lige skal arbejde på, fordi vi startede også langsomt nede i Holland, men jeg synes, at da vi kommer ind i kampen, så spiller vi taktisk klogt, skaber en masse chancer og holder egentlig dem fra de fleste.

- Meget af det er selvfølgelig tilfældigheder. Banen var som sædvanlig en skandale. Jeg synes egentlig, at vi håndteret det meget pænt, siger Kasper Schmeichel efter kampen til Discovery+. Se hele interviewet i klippet øverst.

Flere steder rundt på Parkens græstæppe kunne der ses lyse pletter, hvor der ikke var meget græs tilbage.

Den danske målmand er bestemt ikke tilfreds med banen i Parken. Foto: Jens Dresling

Ekstra Bladet har onsdag været i kontakt med FCK, der til daglig har hjemmebane i Parken.

'Vi var heller ikke tilfredse med kvaliteten, der blandt andet lider under årstiden, og at der havde været to træninger på den dagen inden, ligesom banen er relativt nyanlagt, og derfor ikke er så robust endnu,' oplyser FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen.

'Vi har en plan både på kort, men især på længere sigt for at forbedre den, og vi har allerede investeret i en del af den plan, men vi er ikke i mål endnu.'

Parkens græstæppe har også tidligere fået kritik. Foto: Thomas Borberg

Inden forårspremieren på Superligaen i februar havde FCK skiftet plænen i nationalstadionet. Her blev en naturgræsbane fra Holland anlagt.

FCK-direktør Jacob Lauesen satte i den forbindelse ord på udskiftningen.

- Vores groundsteam har gjort en kæmpe indsats hen over vinteren, og vi har investeret mange penge i nyt udstyr og gjort os vigtige erfaringer. Det hjælper os fremover med at opretholde kvaliteten af banen bedre, end vi har kunnet hidtil.

I januar kom der ny chef for det meget omtalte og kritiserede græstæppe i Parken - læs mere her.

