Schmeichel: - Hun troede han var død

I et interview med britisk morgenradio fortæller Peter Schmeichel, at Christian Eriksens kæreste troede, at Eriksen var død under ulykken i Parken

Chokbølger skyllede ind over hele verden, da Christian Eriksen faldt om under Danmarks første EM-kamp mod Finland. De, som fulgte kampen på Viaplay, kunne se med, da Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen, kom grædende ud på banen og blev omfavnet og trøstet af Simon Kjær og Kasper Schmeichel.

Sportschefen for Nent fortryder de billeder, der blev vist af episoden i Parken. Det kan du læse mere om her: Nent-sportschef ærgrer sig: Gik for tæt på

I et interview med BBC 5 live breakfast løfter Kasper Schmeicels far, Peter Schmeicel, sløret for rørende detaljer om det stærke øjeblik.

- Jeg talte med Kasper i går aftes, og han fortalte, at han løb hen til Sabrina for at sige til hende, at Christian trak vejret, og at hun faktisk troede, han var død, fortæller Schmeichel senior i programmet.

- For at bekræfte, at han ikke havde fortalt noget, der var forkert, løb han tilbage, og på det tidspunkt snakkede Christian med lægerne, og så kunne vi se tingene falde lidt mere til ro, fortæller den tidligere danske landsholds-målmand.

Kasper Schmeichel har efter uheldet hyldet de læger, der reddede Christian Eriksens liv. Læs mere om det her: Schmeichel hylder læger: De er helte i vores øjne

På trods af en nyfunden ro ved Christian Eriksens tilsyneladende stabile tilstand, understreger far-Schmeichel, at det var en forfærdelig situation at stå i.

- Det var jo stadig ikke noget, der var bekræftet, og det var virkelig forfærdeligt at se på det og prøve at forstå, hvordan det kan ske for en sund 29-årig spiller, siger Peter Schmeichel.

Efter den voldsomme hændelse spillede de to landshold kampen færdig, hvilket endte med en 1-0-sejr til Finland. UEFA's håndtering af situationen har fået stor kritik, det kan du læse om her: Kasper Schmeichel kritiserer UEFA