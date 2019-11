Schmeichel hylder Hareide

DUBLIN (Ekstra Bladet): Med en halvtom Carlsberg øl i hånden var ingen i tvivl om, at Kasper Schmeichel var på vej til en stor fest med sine holdkammerater.

28 år efter hans far vandt europamesterskabet i Sverige, står sønnike – Kasper Schmeichel – med muligheden for at gentage bedriften.

33-årige Kasper Schmeichel har stor andel i, at det endte med en fest og EM-billetten på Aviva Stadium for de danske spillere og de 2600 medrejsende danskere.

Kasper Schmeichel med megafonen foran de danske fans efter EM-billetterne kom i hus på Aviva Stadium. Foto: Lars Poulsen, cvr: 39337169

Stemningen var i top foran de danske fans hos Kasper Schmeichel, Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen. Foto: Lars Poulsen.

Kæmpe andel i det her

Straks efter slutfløjt førte den danske landsholdskeeper an i jublen og kaldte sine holdkammerater ned til de mange danske fans.

- Det er fantastisk at få en EM-slutrunde til vores lille land, siger Kasper Schmeichel og sætter ord på den genrejsning, som landsholdet har gennemgået de seneste fire år. Kulminerende med slutrunde nummer to i træk under Åge Hareide efter den uafgjorte kamp i Dublin.

- Åge har kæmpe stor andel i det her. Vi har bygget et hold på mange unge spillere. Den holdånd, der er skabt, kan vi især takke Åge for.

- Den måde, som Åge er landstræner på, er efter min opfattelse et udtryk for en moderne leder. Prøv at se på alle spillere på det her hold. Ingen kan være i tvivl om, at alle elsker at spille på det her hold. Vi har alle nydt den rejse, vi har været på med ham som landstræner, forklarer Kasper Schmeichel.

Det er blot én uge siden, at hans far, Peter Schmeichel, var ude i Politiken i et skarpt angreb på DBU. Her slog han fast, at det for ham og alle de mennesker, han taler med i Europa, er helt uforståeligt, at Åge Hareide ikke får lov at fortsætte som landstræner.

Kasper Schmeichel mener, indsatsen og det livsvigtige point mod Irland var et udtryk for den moral, som landsholdet har vist gennem flere år.

- Vi var krigere. Når dit spil ikke fungerer, kan du kæmpe og slås. Det gjorde vi. Og den her bedrift er ikke kun de 11 spillere på banens fortjeneste. Det er hele staben og dem på bænken, der fortjener anerkendelse, mener Kasper Schmeichel.

Kasper Schmeichel på vej til at juble sammen med Christian Eriksen over endnu en slutrunde til Danmark. Den ottende EM-slutrunde siden 1984. Foto: Lars Poulsen.

Vi skal bare videre

Om udsigterne til at møde Rusland og formentlig Belgien har landsholdskeeperen ikke gjort sig mange tanker om. Men han slår dog fast:

- Uanset hvilken gruppe vi havner i, skal vi tænke på at gå videre fra den, siger Kasper Schmeichel, der har gode chancer for at få opfyldt ambitionen. Ud af de 24 nationer, der deltager ved EM, går 16 videre fra gruppespillet.

Nummer ét og to er sikre på at komme i 1/8-finalerne, mens fire af de seks bedste tre’ere også kommer med videre fra gruppespillet.

Forud for opgøret mod Irland havde Kasper Schmeichel holdt sit mål rent i de fem seneste kampe, hvilket er en tangering af rekorden fra 2018. Men den danske landsholdskeeper fik ikke den sjette kamp i træk med et clean sheet, da Matt Doherty udlignede fem minutter før tid.

Den rekord er Kasper Schmeichel helt sikkert ligeglad med i dag. For det uafgjorte resultat var nok til at sende Danmark til den ottende EM-slutrunde siden 1984.

