Schmeichel hyldes for dén situation

Fodparaden i 1. halvleg mandag aften var så god, at skotterne var begyndt at juble

Det udviklede sig slet ikke, som Kasper Schmeichel havde håbet.

Mandag aften i Glasgow var en nedtur, som den danske landsholdsstjerne har oplevet få af de seneste år i rødt og hvidt.

Alligevel kan han glæde sig over især én episode undervejs i 2-0-nederlaget til Skotland.

Den der fodparade i 1. halvleg, da stillingen fortsat var 0-0.

Bolden endte i feltet og blev lagt til rette for Che Adams, der fra få meter sendte en inderside afsted mod mål. Schmeichel reagerede, som han ofte gør ved afslutninger tæt på mål, lynhurtigt.

Som David Robson skriver i Scottish Sun:

- På en eller anden måde hev Schmeichel en utrolig redning frem, da han fik sin fod på og gav hjørnespark.

På en eller anden måde...

Han har gjort det mange gange efterhånden - både for Leicester og det danske landshold: Hevet de der utrolige redninger ud af ærmet, når der virkelig var optræk til scoring.

Daily Records Steven Mair skriver:

- Det lignede et åbningsmål, da Gilmour og Christie lagde op til Che Adams - kun for at se en ærlig talt forbløffende redning fra Schmeichels ben, der stoppede taget i at ryge af Hampden Park.

BBC's Clive Lindsay kalder redningen superb:

- Målmanden sendte et teleskopisk ben ud, der effektivt stoppede angribers afslutning.

