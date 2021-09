Schmeichel ind i betændt fodboldkrig

FIFA vil have VM-slutrunder hvert andet år. Peter Schmeichel synes, det er en fantastisk idé og støtter den helhjertet, erklærede den store dansker torsdag eftermiddag på et FIFA-pressemøde i Qatars hovedstad Doha.

Meldingen kom ikke som noget chok. Når man er inviteret af Arsène Wenger i rollen som FIFA’s ’chef for global udvikling’, mener man selvfølgelig, at VM-slutrunder hver anden sommer er klodens mest indlysende idé.

- Jeg ville give det chancen. Vi er alle enige, sagde Peter Schmeichel på Zoom-pressemødet, hvor han deltog på det såkaldte ’legende-hold’. Målmanden er sammen med ni andre tidligere stjerner blevet indforskrevet og fragtet til Qatar for at diskutere fremtidens slutrunder for mænd.

Uden for den sluttede kreds raser modstanderne. Men ifølge Schmeichel var alle 10 ’legender’ helt på linje med FIFA-præsident Gianni Infantino, monsieur Arsène Wenger og formentlig også FIFA’s kasserer, der kan se frem til at stable endnu flere penge på plads i skuffer og netbanker, hvis forslaget om at fordoble antallet af VM-turneringer bliver vedtaget.

Brasilianske Ronaldo bakkede også varmt op om flere slutrunder og tillod sig endog at tale på vegne af selveste Messi og den anden Ronaldo:

- Vi er alle enige i forslaget om World Cups hvert andet år, og hvis du spørger Messi og Ronaldo… Jeg er sikker på, de vil sige ja.

Gud ved hvad Kasper Schmeichel synes…

Nå, det er fortidens store og større stjerner, der er smuttet på udvalgsarbejde i Doha. Michael Owen, Javier Mascherano, Yaya Touré og Tim Cahill er andre eks-spillere, der har fundet plads i kalenderen til den intime studiekreds med tilhørende gruppefoto i selskab med Gianni Infantino på et formentlig ydmygt hotel i Doha.

John Terry, Didier Drogba, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, Marco Materazzi og Roberto Carlos er andre koryfæer, der enten har deltaget direkte i Doha eller er blandt de øvrige 70 ’legender’, FIFA efter eget udsagn har konsulteret.

UEFA er naturligvis i højeste alarmberedskab og truer med boykot. UEFA vil bekrige Infantinos planer med alle midler, så fremtidens slutrunder kan blive verdensmesterskaber – uden Europa!

- Vi kan beslutte ikke at spille. Så vidt, jeg ved, har sydamerikanerne det på samme måde. Så held og lykke med den slags VM. Jeg tror aldrig, det kommer til at ske, da det strider så meget mod de basale principper i fodbold, siger UEFA-præsident Aleksander Ceferin til The Times.

Spørgsmålet er så, om sloveneren har lige så meget styr på sine tropper som Infantino, der kan dele lunser ud fra sin helt store pengekasse, når der skal stemmes.

Arsène Wenger hævder, han og udvalget har skruet en model sammen, der ikke øger belastningen på spillerne og garanterer dem minimum 25 dages ferie før næste sæsonstart, selv om der skal spilles kval-kampe over en måned hver sommer og slutrunder hvert andet år.

Netop de 25 dages garanteret hvil ønsker Peter Schmeichel indskrevet som en paragraf i ’loven’, fortalte han på pressemødet, hvor han deltog sammen med Arsène Wenger, Tim Cahill og store Ronaldo.

Han forklarede:

- Jeg er meget, meget positiv. Jeg kommer fra et lille land med blot fem mio. indbyggere, og vi har ingen garanti for at kunne kvalificere os til et VM hvert fjerde år. Jeg nåede på 14 år kun at deltage i et VM (1998) og ved af erfaring, hvor hårdt det er at misse to slutrunder i den sidste kvalifikationskamp. Det har jeg prøvet to gange (1990 og 1994), fortalte Peter Schmeichel.

