Schmeichel jagter vild rekord

Kun tre gang tidligere er et land gået igennem den europæiske del af VM-kvalifikationen uden at lukke mål ind, men dengang spillede man kun seks kampe

Kasper Schmeichel er godt i gang med at skrive et stykke fodboldhistorie.

Den danske landsholdsmålmand er fortsat ikke blevet passeret i VM-kvalifikationen og jagter en historisk præstation.

Kun tre gange er det sket, at et land er gået igennem den europæiske del af VM-kvalifikationen helt uden at lukke mål ind - men dengang spillede man kun seks kvalifikationskampe.

Første gang var i kvalifikationen til VM i 1974, hvor både Italien og Belgien endte med en målscore på 10-0.

Det skete også for England i kvalifikationen til VM-slutrunden i Italien 1990, da gode, gamle Peter Shilton var umulig at passere.

Fælles for de tre præstationer er, at de kun skulle igennem seks kampe. Det samme som Danmark er noteret for på nuværende tidspunkt.

Da England kvalificerede sig til VM i 1990, lukkede Peter Shilton ikke mål ind. Foto: Ritzau Scanpix

En enkelt gang har et europæisk land kun lukket ét mål ind i en VM-kvalifikation. Det var Italien op til slutrunden i Frankrig i 1998.

De spillede otte kampe, og Francesco Toldo blev faktisk passeret i allerførste kamp: mod Moldova på udebane.

Netop Moldova er næste modstander for Kasper Schmeichel & co. 9. oktober i Chișinău.

Danmark har fire kampe tilbage i gruppen, og det virker på ingen måde urealistisk, at Schmeichel også holder sit bur rent i den resterende del af kvalifikation og dermed skriver et stykke målmandshistorie.

Hans far, Peter, blev kun passeret to gange i 12 kampe, da Danmark missede kvalifikationen til slutrunden i USA i 1994.

Første mål lukkede han ind i sjette kamp mod Irland, så på den facon har Kasper Schmeichel allerede slået ham.

Kasper Schmeichel måtte skælde ud på Færøerne, hvor han var tæt på at blive passeret. Foto: Lars Poulsen

Det er ikke kun Kasper Schmeichel, der jagter rekorder i de sidste fire kampe.

Det danske landshold kan også skrive sig ind blandt de allerbedste europæiske hold nogensinde i en VM-kvalifikation.

Kun tre gange, siden kvalifikationen minimum indbefattede seks gruppekampe, har et hold vundet rub og stub.

Spanien hentede 30 point i kvalifikationen til VM i Sydafrika i 2010, mens Tyskland gentog kunststykket otte år senere op til slutrunden i Rusland.

Tyskerne havde en målscore på 43-4 efter de ti kampe. Danmarks lyder på 22-0 efter de første seks opgør.

Vesttyskland vandt desuden alle otte kampe i kvalifikationen til VM i 1982 med en målscore på 33-3.

I den indeværende kvalifikation har kun tre af de 55 lande fortsat maksimumpoint. Udover Danmark er det England og Sverige.

De har dog kun spillet henholdsvis fem og tre kampe. De spiller begge onsdag aften. Sverige møder Grækenland på udebane, mens England spiller i Polen.

