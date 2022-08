Schmeichel med rørende farvel: - I gav mig et hjem

I sidste uge begyndte rygterne at svirre, og i dag blev det endelig officielt: Kasper Schmeichel forlader Leicester efter 11 års tro tjeneste og fortsætter karrieren i franske Nice.

I sin tid i Leicester var han både med til at få klubben i Premier League og siden vinde både mesterskab og FA Cup.

Derfor har det naturligvis ikke været nemt for danskeren at vinke farvel til sin klub og sine holdkammerater.

- I dag er en meget, meget mærkelig dag for mig. I dag er dagen, hvor min Leicester City-karriere får en ende, siger Kasper Schmeichel i en video, han har delt på sin Instagram-profil.

- Jeg vil benytte muligheden til at sige et par ord. Til at sige tak. Mest af alt tak til alle i Leicester City, alle fansene - jeres støtte gennem årene har været utrolig.

Kasper Schmeichel skiftede til Leicester i 2011 efter at have været forbi klubber som Leeds, Notts County og Manchester City.

- Jeg kom til Leicester som en ung mand, der manglede et hjem. En mand, der manglede noget kærlighed. Jeg havde været forbi mange klubber, og jeg manglede et sted, som jeg kunne kalde mit hjem. Og i omfavnede mig. I tog mig til jeres hjerter, og jeg er bare så glad og stolt over at have spillet for Leicester, for at have anført Leicester og over at have været en del af denne store klubs store historie, siger Kasper Schmeichel.

- Så til alle fansene: Mange tak. Det har betydet alverden for mig. Til Khun 'Top' (bestyrelsesformand i Leicester, red.), Khun Vicai (Tidl. bestyrelsesformand i Leicester, red.), hele familien - familie, det er, hvad I er for mig. Jeg er utrolig taknemmelig for alt, I har gjort for mig og min familie, lyder det fra den danske landsholdsmålmand, der også sender en særlig tak til sin målmandstræner Mike Stow.

- At Mike har arbejdet med mig i 11 år, er nok en bedrift i sig selv, siger Schmeichel.

35-årige Kasper Schmeichel har skrevet under på en kontrakt med Nice, der binder ham til klubben frem til 2025.

