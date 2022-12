Schmeichel melder ud om fremtiden

Kasper Schmeichel er med sine 36 år ved at være i den høje ende for en fodboldalder, men landsholdsmålmanden lader dog ikke til at være færdig med landsholdsfodbold.

Det slår han fast i et interview med TV 2, hvor han bliver spurgt til, hvorvidt han er klar til at tage et stort ansvar i de kommende år.

- Hundrede procent. Jeg har på ingen måde tænkt, at det her kan være slutningen. Der er i hvert fald to slutrunder mere, jeg gerne vil være med til, siger han og fortsætter:

- Så nu må vi op på hesten igen - der er ikke andet at gøre, lyder det fra Kasper Schmeichel, der vil være 39, når VM i 2026 bliver spillet om sommeren.

Derudover ser han også en interessant tid for landsholdet foran sig, hvor han er spændt på, at se, hvordan gruppen af spillere, som nu består af en god blanding af rutinerede, ældre spiller og de nye unge talenter.

Han slår dog fast, at det kræver noget ekstraordinært at kunne spille med mod de store nationer. Ikke kun som spiller, hvor man selvsagt skal være god, men at man også bidrager til fællesskabet, forklarer Schmeichel.

Det er nemlig det, der er med til at skabe det unikke sammenhold, som landsholdet altid har haft. Det er noget, som han mener, at de skal værne om - og en af grundende til, at de har kunne være en del af top-10 på verdensranglisten.