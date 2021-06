Schmeichel og Braithwaite taler om Eriksen

Mandag morgen vil fodbolddanmark høre ord fra de danske profiler Kasper Schmeichel og Martin Braithwaite for første gang siden Christian Eriksens kollaps

For første gang siden Christian Eriksens uhyggelige kollaps lørdag aften vil danske spillere nu svare på spørgsmål fra pressen.

Det sker mandag morgen, hvor tre spillere vil stå til rådighed ved træningsbanen i Helsingør. Det drejer sig om målmand Kasper Schmaichel, angriber Martin Braithwaite og en tredje endnu unavngiven spiller. Det oplyser DBU i sin presse-kalender.

Martin Braithwaite var den første danske spiller, der tog ordet i offentligheden, da han på sin Twitter-konto forsøgte at beskrive hans lørdag aften. Det kan du læse om her.

Hidtil har det kun været muligt at stille spørgsmål til landstræner Kasper Hjulmand, til DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, samt til landsholdslæge Morten Boesen.

De tre stod til rådighed søndag. Læs mere om det her, her og her.

Presseseancen mandag begynder kl. 9.40, og du kan naturligvis følge med her på sitet.