I sommeren 1992 var Peter Schmeichel og Brian Laudrup med til at sikre Danmark den sensationelle sejr ved EM i Sverige.

Ved næste års EM er de to legender i fint selskab med andre store internationale landsholdshelte, når de skal være ambassadører for EM-slutrunden 2020.

Peter Schmeichel husker tilbage på en fantastisk slutrunde for dansk landsholdsfodbold, og glæder sig til EM-kampe på dansk jord.

- Da vi vandt EM 1992, satte vi virkelig dansk fodbold på verdenskortet. Nu er er tiden inde for den nuværende generation af danske spillere. De her spillere har muligheden for at spille en slutrunde foran deres egne fans næste år.

- Selvom de skal kvalificere sig først, er denne mulighed en kæmpe motivation og en stor ære for dem. Det er en chance, der ikke må misses, siger Peter Schmeichel til UEFA.com.

Peter Schmeichel skal være ambassadør for EM 2020. Foto: Jan Sommer.

Store navne på listen

Listen tæller legender som David Trezeguet, der afgjorde EM-finalen i 2000, og den tidligere Barcelona og Real Madrid-spiller Luis Figo.

UEFA-præsident Aleksander Čeferin er lykkelig over, at så mange store navne har sagt ja til ambassadør-posterne.

- Jeg er stolt af, at legender som Peter Schmeichel, David Trezeguet og Luis Figo er aktivt involveret i at promovere 60-års-jubilæet for europamesterskaberne i fodbold,

- Som EM-finalister har de alle bidraget til at skabe mange ikoniske minder i denne storslåede turnerings historie, og vi glæder os alle til deres involvering i EM 2020, som vi håber kommer tættere på fodboldfans end nogensinde før, siger Aleksandar Čeferin til UEFA Euro 2020's Facebook-side.

EM-slutrunden i 2020 spilles udover København også i Baku, Bilbao, Dublin, London, Amsterdam, München, St. Petersborg, Bukarest, Glasgow, Rom og Budapest.

Ambassadører for EM 2020 Andrey Arshavin, Rusland Angelos Charisteas, Grækenland Deco, Portugal Alessandro Del Piero, Italien Marcel Desailly, Frankrig Youri Djorkaeff, Frankrig Ruud Gullit, Holland Thierry Henry, Frankrig Christian Karembeu, Frankrig Jürgen Klinsmann, Tyskland Patrick Kluivert, Holland Henrik Larsson, Sverige Brian Laudrup, Danmark Luís Figo, Portugal Maniche, Portugal Lothar Matthäus, Tyskland Steve McManaman, England Gaizka Mendieta, Spanien Antonios Nikopolidis, Grækenland Nuno Gomes, Portugal Michael Owen, England Robert Pirès, Frankrig Karel Poborský, Tjekkiet Carles Puyol, Spanien Ricardo Carvalho, Portugal Peter Schmeichel, Danmark Clarence Seedorf, Holland Alan Shearer, England Vladimír Šmicer, Tjekkiet David Trezeguet, Frankrig Vítor Baía, Portugal Xabi Alonso, Spanien Xavi Hernández, Spanien Gianluca Zambrotta, Italien

