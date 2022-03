Schmeichel: - Personligt er det stadig meget hårdt

Det kan nærmest ikke beskrives, hvor stor en betydning Lars Høgh har haft for landsholdet og især Kasper Schmeichel.

Den tidligere målmand og målmandstræner på landsholdet døde efter længere tids kræftsygdom i december.

Tirsdag aften er det danske landshold tilbage i Parken for første gang, siden Høgh gik bort.

Her vil han blive hyldet for alt det, han i mange år har gjort for de danske spille og specielt landets bedste målmænd.

- Det betyder utrolig meget. Det er selvfølgelig nogle måneder siden, at han gik bort, men det er første gang vi mødes for at spille (i Parken, red.). Jeg tror, at det er første gang siden 1982-1983, at et dansk landshold har optrådt på en eller anden måde uden Lars Høgh, siger Kasper Schmeichel.

Lars Høgh og Kasper Schmeichel var utrolig tætte. Foto: Lars Poulsen

- For mig personligt er det stadig meget hårdt. Det er stadig det samme landshold, men det er anderledes for mig også. Lars var den mand, jeg brugte mest tid med og lænede mig mest op ad til de her samlinger, så det har været en meget anderledes samling for mig i den forstand.

- Jeg synes, at det kun er på sin plads, at vi som spillere, som mennesker, men også fansene får lov til at hylde Lars, nu når vi er samlet igen.

Fortjener kæmpestor hyldest

Landstræner Kasper Hjulmand sætter også ord på, hvor vigtig Høgh har været for landsholdet.

- Det er bare en af de største personligheder, vi har haft omkring landsholdet. Jeg tror, at alle har en følelse af, som Kasper også har, at man har et specielt forhold til Lars. Den evne havde han bare.

- Jeg synes også, at kulturen hvor vi er topambitiøse, vil vinde og gøre alt, hvad vi kan for at optimere det hele og samtidig holder en ånd på holdet, hvor man vil hinanden det bedste, der har Lars haft sin store, store andel i det.

Hjulmand fortæller om den betydning, som Lars Høgh har haft på landsholdet. Foto: Jens Dresling

- Det er måske også noget af det, der er allerbedst ved Danmark. Jeg tror, at alle sidder derude og kan spejle det bedste ved Danmark i Lars og derfor fortjener han en kæmpestor hyldest. Det får han også i morgen (tirsdag, red.), og så spiller vi røven ud af bukserne og hylder ham på den måde.

Tirsdag klokken 18 møder Danmark Serbien i Parken i en testkamp. Der er indtil videre solgt 34.000 billetter til opgøret, hvor Christian Eriksen bliver dansk anfører efter opfordring fra Schmeichel.

