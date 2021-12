Schmeichel reagerer: Helt knust

Lars Høgh har en kæmpe andel i Kasper Schmeichels karriere.

Det fortæller det danske landsholds stjernemålmand selv i et opslag på det sociale medie Instagram, efter at Lars Høgh onsdag aften afgik ved døden.

- Lars var min målmandstræner, min mentor, min coach i livet, min inspiration og ikke mindst min ven, skriver Kasper Schmeichel.

De to har gennem en lang årrække arbejdet sammen på Danmarks landshold, hvor Lars Høgh har været målmandstræner, ligesom de to privat har haft en nær relation, siden Kasper Schmeichel var knægt.

Derfor var det uvirkeligt for den danske målmand at sætte sig og taste sin afsked til Lars Høgh, skriver han, selv om han godt vidste, at dagen ville komme.

Lars Høgh har kæmpet med kræft i over tre år, og da hans krop til sidst ikke kunne klare mere kemoterapi, var det kun et spørgsmål om tid, før han skulle herfra.

Kasper Schmeichel og Lars Høgh har brugt mange timer på fodboldbanen sammen i landsholdslejren. (Arkivfoto) Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

I Kasper Schmeichels år på landsholdet har han udviklet sig til at blive en af de bedste målmænd i verden, og det får Lars Høgh altså en stor del af æren for.

- Lars var altid ved min side til at støtte og hjælpe mig. Han har en kæmpestor andel i min karriere og mit liv. Tanken, om at han ikke kommer til at stå ved siden af mig i landsholdstrøjen, er næsten ikke til at bære, skriver Kasper Schmeichel.

Mange af de, der har hyldet Lars Høgh i den seneste tid, har slået på, at fynboen var et menneske fuld af livsglæde og menneskelige kvaliteter.

Schmeichels opslag kan læses her



De kvaliteter har været vitale for landsholdet, som i sommer toppede og nåede EM-semifinalen med Lars Høgh i trænerstaben, mener Schmeichel.

- Jeg tror ikke, at der er mange, som helt forstår, hvor stor en andel Lars har i det danske landsholds succes. Han symboliserede, hvad det vil sige at være en del af det danske fodboldlandshold. Et ikon for dansk fodbold.

- Han var det skinnende lys, som vi alle helt automatisk blev tiltrukket til, skriver Schmeichel blandt meget mere.

Den danske landsholdsmålmand sender sine tanker til Lars Høghs familie.

En række andre store navne mindes den tidligere OB-målmand.

Torsdag holdt OB's spillere et minuts stilhed for Lars Høgh.

