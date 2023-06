Schmeichel skifter nummer for at hylde Høgh

Normalt har Kasper Schmeichel nummer 1 på ryggen, men sådan bliver det ikke fredag.

Her vil den danske landsholdsmålmand i EM-kvalifikationskampen mod Nordirland i stedet have trøje nummer 22 på.

Landsholdet kommer i fredagens kamp til at have retrotrøjer på for at hylde dynamitholdet fra 1986. Den lejlighed vil Kasper Schmeichel benytte til at hylde Lars Høgh, der dengang spillede i nummer 22.

- Mod Nordirland spiller vi i VM86-trøjen for at hylde et særligt hold, hvor Lars Høgh var en stærk målmand.

- Jeg spiller med nummer 22 på ryggen for at mindes Lars og hylde både ham og hans familie, der altid har haft en særlig betydning for mig igennem hele mit liv, lyder det i en udtalelse fra Schmeichel på landsholdets profil på Twitter.

Lars Høgh døde i december 2021 efter længere tids sygdom. Frem til sin død var han målmandstræner på landsholdet.

I sin aktive karriere spillede Høgh otte gange for Danmark, herunder to kampe ved VM i Mexico i 1986.

Danmarks kamp mod Nordirland spilles i Parken fredag klokken 20.45.