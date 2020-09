Schmeichel tøver: Vi er ikke sikre

De danske landsholdsspillere vil ikke svare klart og præcist på, hvorfor de ikke tager initiativ til at knæle mod Belgien lørdag

På tirsdag knæler de danske landsholdsspillere efter opfordring fra det engelske landshold.

Om der bliver knælet lørdag forud for landskampen mod Belgien i Parken er stadig uafklaret.

På fredagens pressemøde kunne hverken anfører Simon Kjær eller Kasper Schmeichel svare klart og tydeligt på, om de danske landsholdsspillere tager initiativ til at, der knæles forud for landskampe mod verdensranglistens nummer et.

Der er i hvert fald ikke kommet en forespørgsel fra belgierne forud for opgøret i Parken.

- Svaret er, at vi ikke er sikre endnu på, hvad vi gør, siger Kasper Schmeichel, der pointerer, at det danske landshold fik en henvendelse fra englænderne og derfor valgte at følge opfordringen.

Fredagens pressemøde med det danske landshold foregik via Microsoft Teams. Kasper Schmeichel siger, at spillerne ikke har besluttet sig for, om der skal tages initiativ til om der skal knæles mod Belgien lørdag. Foto: Lars Poulsen.

- Vi er imod enhver form for diskrimination og racisme i alle former for livet, tilføjer Kasper Schmeichel.

Senere på pressemødet fik Simon Kjær et identisk spørgsmål: Tager I initiativ til, at der knæles mod Belgien.

. Men kaptajnen gav heller ikke et klart og tydeligt svar på spørgsmålet.

- Kasper har sagt det meget godt. Vi er grundlæggende imod alle former for diskrimination, siger Simon Kjær.

Black Lives Matter bevægelsen er vokset eksplosivt, siden George Floyd blev dræbt af en hvid politibetjent.

I sportens univers har BLM-bevægelsen oplevet stor opbakning de seneste måneder.

Både spillere i Premier League og Bundesligaen har knælet i forbindelse med kampe, lige der blev knælet forud for en kvindekamp i Farum, hvor det skete på opfordring fra FC Nordsjælland.

