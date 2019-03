Schmeichel undrer sig: - Hvordan kunne han ikke se det?

Den danske målmand glæder sig over det danske mirakel i Basel, men undrer sig over kampens dommer

BASEL (Ekstra Bladet): Det danske mirakel-comeback i Basel overgik næsten fantasien med tre pointgivende kasser på få minutter kort før tid.

Men det er ikke det eneste fra den kamp, som Kasper Schmeichel har svært ved at forstå.

For hvordan kunne den slovenske dommer Damir Skomina overse den schweiziske hånd, der spillede en hovedrolle i scoringen til 1-0?

- Der var kæmpe frispark på det første mål, og jeg simpelthen ikke forstå, hvordan dommeren ikke kan se det, lød det undrende fra målmanden, der erkender, at han ikke havde den bedste dag på kontoret på St. Jakob-Park.

- På det andet mål er der en, der glider ind foran mig, og jeg når simpelthen ikke at se den. På en god dag redder jeg den måske. Og det tredje mål er helt åndssvagt, siger målmanden, der dog ligesom resten af landsholdet aldrig mistede håbet helt.

- De fik det held, de skulle have, men det gik os ikke på, for vi vidste, at hvis vi bare fik et mål, ville de begynde at blive nervøse. Vi har jo selv stået i den situation. Så jeg er utrolig stolt af den tro og attitude, vi viste, siger han og medgiver samtidig, at spillet i de første 84 minutter var jammerligt.

- Der var bare rigtig meget i vores spil, som ikke fungerede. Det er selvfølgelig skuffende. Men når man så kigger på det, når vi har fået kampen lidt på afstand, så skal vi være stolte over den mentalitet, vi har. Selv bagud 0-3 giver vi ikke op. Ude på banen gik snakken om, at ’vi skal bare have et mål, så kan alt ske’. Troen var der, og det var det absolut vigtigste for os.

Kasper Schmeichel forstår ikke, hvordan Damir Skomina kunne overse den schweiziske 'håndbold' ved 1-0 scoringen - se den og de resterende mål her. Video: Discovery Networks Danmark

Han erkender, at spillet skal være bedre i de kommende kampe, men understreger også, at det er et udtryk for styrke, at holdet kan spille så skidt og stadig få point.

- Det er kendetegnende for et godt hold, at selvom de har en dårlig dag, så taber de ikke. Og vi er et virkeligt godt hold. Vi ramte ikke dagen, og vi havde ikke så meget styr på det. Men man skal også give dem noget kredit. Men når tingene ikke fungerer, så må man grave dybt.

Og det gjorde det danske landshold i Schweiz - i hvert fald til sidst.

