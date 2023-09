Schmeichel vil ikke til Saudi-Arabien

Kasper Schmeichel siger ikke direkte, at han havde muligheden for at rejse til Saudi-Arabien og tjene kassen.

Men han slår klart og tydeligt fast, at det aldrig har været et tema for ham at rejse til fodboldens nye stormagt for at fortsætte sin karriere. Stedet, hvor mange spillere fra de europæiske klubber rejser ned for at fylde lommerne med millioner af kroner.

Ekstra Bladet har spurgt en række markante stemmer i dansk sport, hvad de tænker om de mange sportsfolk, der tager turen til Mellemøsten Ekstra Bladet har spurgt en række markante stemmer i dansk sport, hvad de tænker om de mange sportsfolk, der tager turen til Mellemøsten.

- Jeg har den holdning, hvis jeg var rejst til Saudi-Arabien, så var jeg nok ikke kommet mere på landsholdet. Så på den måde var det slet, slet ikke attraktivt for mig, siger Kasper Schmeichel og signalerer, at landsholdet betyder langt mere for ham end et sidste eventyr i Saudi-Arabien.

Han taler om en tidshorisont på landsholdet flere år ud i fremtiden, selv om han snart fylder 37.

Annonce:

- Der kommer en EM-slutrunde næste sommer. Og i 2026 er der også en VM-slutrunde.

- Selvfølgelig ser jeg frem mod VM i 2026. Alle ved, hvad landsholdet betyder for mig.

- Landsholdet er helt unikt, og det er altid med i mine overvejelser.

- Jeg håber, jeg kan spille på landsholdet flere år. For mig handler det altid om at være en del af landsholdet. Og det tænker jeg ikke, jeg vil være, hvis jeg rejste til Saudi-Arabien, siger Kasper Schmeichel, der altså vil fylde 40 i 2026, når den næste VM-slutrunde finder sted.

På sidste dag i transfervinduet fik Kasper Schmeichel ophævet sin kontrakt med Nice.

Han var derfor ikke stresset og presset af vinduet, der smækkede i. Han havde god tid til at finde en ny klub. Men det tog ikke lang tid at få en ny klub på plads.

Annonce:

Der var flere muligheder for landsholdskeeperen, men han har altid ønsket at spille på et hold, der spiller med i toppen og skal vinde hver gang. Det skal den belgiske traditionsklub Anderlecht igen efter et par tynde sæsoner.

Brian Riemer er Anderlechts træner. Det var blandt andet på grund af ham og sportschef Jesper Fredberg, at Kasper Schmeichel skiftede til den belgiske traditionsklub. Foto: Bruno Fahy/Ritzau Scanpix

- Men det blev også Anderlecht på grund af Brian og Jesper (Rimer og Fredberg - cheftræner og sportsdirektør, red.), siger Kasper Schmeichel, der i flere måneder var klar over, at han skulle væk fra Nice.

- For mig handlede det om at holde mig klar. Jeg har trænet hver dag. Den eneste forskel var, at jeg ikke har spillet de tre første kampe. Jeg vidste, jeg skulle være klar, når chancen bød sig, pointerer han.

Det gør den nu i Anderlecht, hvor han har fået en etårig aftale med option for yderligere ét år.

Kasper Schmeichel vil ikke svare på, om FCK er en mulighed næste sommer, når hans aftale med Anderlecht udløber, og FCK skal bruge en ny målmand. Foto. Kenneth Meyer

- Fodbold er nogle gange mere kompliceret end som så. Det tog sin tid at få det hele afklaret. Og det er jo ikke altid, man selv kan planlægge fremtiden.

- Så jeg har endnu ikke nået at se på en lejlighed i Bruxelles, siger Kasper Schmeichel, der på spørgsmålet om, hvorvidt han kan se sig selv i FC København næste sommer, hvor Kamil Grabara med sikkerhed forsvinder fra mesterklubben, svarer:

- En ting ad gangen. Blækket er endnu ikke tørt fra den kontrakt, jeg har underskrevet med Anderlecht, siger landsholdskeeperen med et skævt smil.