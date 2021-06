Schmeichels påstand: Spillerne fik en tredje mulighed

Peter Schmeichel har over for tv-programmet 'Good Morning Britain' fortalt, at de danske spillere også fik valget at tabe kampen mod Finland

Ultimatum eller ikke?

Det har været et af diskussionspunkterne efter den skæbnesvangre danske EM-åbningskamp, hvor Christian Eriksen faldt om med hjertestop.

I den danske lejr har det været fremført, at de havde to valg: Spil videre nu eller vent til i morgen kl. 12. UEFA derimod afviser at skulle have lagt pres på danskerne.

Ifølge Peter Schmeichel var der dog også en tredje mulighed for de danske spillere. Det fremførte han i tv-programmet 'Good Morning Britain':

- Jeg så en officiel udtalelse fra UEFA i går, hvor det fremgik, at de fulgte spillernes råd, og de ønskede at spille. Jeg ved, at det ikke er sandt. Det er den måde, de ser sandheden på.

- De fik tre muligheder. En var at spille med det samme og få de sidste 50 minutter overstået. Den næste var at spille i går kl 12 og gøre de sidste 50 minutter færdig, og den tredje var at opgive kampe og tabe 3-0.

- Så tænk selv. Er det spillernes ønske at spille. Havde de virkelig et valg? Det synes jeg ikke, de havde, siger Peter Schmeichel.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, samt både UEFA og Peter Schmeichel.