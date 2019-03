Schweizisk stopper i blackout: Det var det værd

Newcastles bomstærke midterforsvarer, Fabian Schär, måtte til tælling efter at have stået hovedet brutalt sammen med Georgiens Jemal Tabidze. Schweizeren lå helt stille på jorden, og en modstander var hurtig til at forhindre ham i at sluge sin egen tunge.

Efter noget tid var Fabian Schär i stand til at fortsætte, og den 27-årige forsvarsspiller spillede resten af kampen mod Georgien, men han husker ingenting fra episoden, og han er usikker på, om han kan spille mod Danmark i morgen aften.

Jano Ananidze (hvid trøje) var hurtigt henne og sikre, at Schär ikke slugte sin egen tunge. Foto: Ritzau Scanpix

- Det ser forfærdeligt ud. Jeg kan ikke huske noget. Jeg var væk i nogle sekunder. Mit kranie summer stadig, og jeg har nakkesmerter og et sår i panden, men det var det værd, fortalte Fabian Schär til Blick efter kampen.

Hvis Fabian Schär ikke bliver klar til at spille mod Danmark, kan den schweiziske landstræner vælge at benytte eksempelvis Nico Elvedi fra Gladbach i det centrale forsvar.

Se highlights fra kampen øverst i artiklen.

