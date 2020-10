Scorer i landsholdsdebut

Han har spillet ni U19-landskampe for Danmark, men Anis Ben Slimane fra Brøndby IF har valgt at repræsentere det tunesiske landshold. Fredag aften fik han således debut, og dermed er han ikke længere aktuel for det danske landshold.

Anis Ben Slimane fik dog også en lovende debut på det tunesiske landshold, hvor han fik knap en time på banen.

Den blot 19-årige spiller startede inde på midtbanen for Tunesien i venskabskampen mod Sudan, og han kom nemlig også på måltavlen.

Efter 35 minutter tog Anis Ben Slimane nemlig et veltimet løb ind i feltet og kom første på Wajdi Kechridas indlæg, som han fra tæt hold kunne spark nemt i mål.

Forinden havde Saif-Eddine Khaoui fra Marseille og Aly Maaloul fra Al Ahly også sendt bolden i mål, og Brøndby-talentets scoring var således til 3-0. Det blev også kampens sidste, da der ikke blev scoret i resten af opgøret.

Tirsdag kan Anis Ben Slimane komme i aktion igen, når Tunesien møder Nigeria.