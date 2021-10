Scorer milliongevinst

Den tidligere danske landsholdsspiller Martin Laursen har solgt sin luksusvilla i Vedbæk.

Det skriver Se og Hør.

Boligen blev sat til salg tilbage i november 2019. Her var prisen 15 millioner kroner for villaen, inden den blev taget af markedet igen i april sidste år.

44-årige Martin Laursen satte luksusvillaen til salg igen i sidste måned, og kort tid efter lykkedes det den tidligere fodboldstjerne at sælge den omkring 300 kvadratmeter store bolig - endda til en højere pris.

Et af de største øjeblikke i Martin Laursens var fosvarsspilleren sene scoring mod Rumænien i kvalifikationen til EM i 2004. Foto: Linda Johansen

Hele 16,8 millioner kroner blev villaen solgt til. Dermed indbringer salget Laursen en fortjeneste på 4,8 millioner kroner. Fodboldstjernen, der til daglig bor i Spanien, købte nemlig villaen tilbage i 2010 for 12 millioner kroner.

Den tidligere AC Milan- og Aston Villa-spiller stoppede sin karriere i 2009. Laursen nåede at spille 53 landskampe for Danmark, hvor det også blev til to scoringer.

Martin Laursen er blot en af mange kendte danskere, der for nylig har scoret kassen på boligsalg.