Scorer stort landstrænerjob

De har masser af store stjerner på holdet, men skuffede alligevel gevaldigt under VM.

Efter slutrunden stoppede Roberto Martinez som landstræner. Nu er afløseren fundet.

Det bliver den 37-årige træner Domenico Tedesco, der skal forsøge at lede belgierne tilbage mod verdenstoppen.

Han har scoret en kontrakt til efter EM i Tyskland næste år. Hans første store opgave er derfor at få Belgien kvalificeret til slutrunden.

- Fra første møde føltes alt rigtigt. Vi var på bølgelængde med det samme. Jeg er meget motiveret og kan ikke vente med at begynde. Det er en stor ære for mig at blive landstræner for Belgien, siger Tedesco, der både har italiensk og tysk pas.

Tidligere har Tedesco stået i spidsen for Schalke 04, Spartak Moskva og Leipzig.

Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois og de andre belgiske stjerner røg ud af VM allerede i gruppespillet.

Det blev til en sejr, et nederlag og en uafgjort.

