Scorer topjob: Hjulmand sagde god for ny træner

Jesper Sørensen blev ikke ansat ud af det blå, da DBU skulle finde afløseren for Albert Capellas, der fik muligheden for et job på Barcelonas akademi.

Flemming Berg, talentudviklingschef i DBU, slog ved præstationen fast, at både landstræner Kasper Hjulmand og fodbolddirektør Peter Møller har været med i beslutningsprocessen ved ansættelsen.

- Det er helt naturligt, at de har været involveret i hele processen, fastslår han.

Jesper Sørensen starter omgående i DBU som U21-landstræner, men året ud passer han sideløbende assistentjobbet i Brøndby.

Det kan han gøre, fordi U21-landsholdet har tre terminer - i september, oktober og november - på tidspunkter, hvor Superligaen holder kamppause.

Timingen har været svær at få til at gå op, men med en model, hvor Jesper Sørensen passer begge job i nogle måneder, er Brøndby heller ikke presset for at finde en afløser her og nu.

- Dansk landsholdsfodbold har aldrig stået stærkere. Men vi kan kun fortsætte, hvis der løbende sker en udvikling. den vil jeg gerne bidrage til.

- Jeg håber også, jeg kan bidrage med at skabe værdi og gode resultater til dansk fodbold, siger Jesper Sørensen.

Jesper Sørensen yderst til højre starter som U21-landstræner. Foto: Lars Poulsen.

U21-landsholdet har kvalificeret sig til fire EM-slutrunder i træk, og det er også målsætningen, at Danmark skal med til den kommende slutrunde.

- Vi er havnet i en meget vanskelig gruppe. Vi er topseedede, men vi trak den sværeste modstander fra både andet-, tredje- og fjerde seedningslag, siger Flemming Berg og henviser til Belgien, Tyrkiet og Kasakhstan som de tre modstandere.

Det er hensigten, at Jesper Sørensen tiltræder i jobbet på fuldtid 1. januar 2022.

Siden får assistenttræner Steffen Højer udvidet sit arbejdsområde de kommende måneder, hvor det bliver ham der skal rejse rundt og besøge de spillere som optræder på adresser i udlandet.

Jesper Sørensen har været meget respekteret for det arbejde, han har leveret specielt med de unge spillere i Brøndby. Han omtales altid som meget dygtig rent fagligt.

Han har i første omgang fået en toårig aftale, der udløber efter den kommende EM-slutrunde i 2023 i Georgien og Rumænien.