Se billederne: Eriksen er landet

En smilende og glad Christian Eriksen landede onsdag aften i Malaga og blev modtaget af Christian Nørkjær, chef for herrelandsholdet

Christian Eriksen er landet!

Og han blev modtaget med et stort smil og et langt og varmt kram.

Det var gensynsglæde, når det er bedst. Lige midt i ankomsthallen i Malaga Lufthavn.

Klokken 20.40 trådte Christian Eriksen ind i ankomsthallen i Malaga, hvor han blev modtaget af Christian Nørkjær, der er chef for herrelandsholdet.

Christian Eriksen er landet fra Luton i London efter tre timers flyvning. På vej til landsholdslejren for første gang siden det dramatiske kollaps 12. juni i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Christian Nørkjær, chef for herrelandsholdet, stod og modtog Christian Eriksen, da han ankom i Malaga Lufthavn. Foto: Lars Poulsen.

Christian Eriksen fik en god snak og et kram, da de mødtes i Malaga Lufthavn onsdag aften. Foto: Lars Poulsen.

Christian Eriksen er helt frisk igen, efter han blev ramt af corona i sidste uge. Foto: Lars Poulsen.

Den 30-årige kreatør var iført sort jakke, hvid t-shirt, sorte bukser og hvide sko, da han med et stort smil lagde an til den forestående køretur på 50 minutter til spillerhotellet, Barcelo Marbella.

- Det er dejligt at se jer, udbrød Christian Eriksen til Ekstra Bladets udsendte i ankomsthallen.

Som eneste medie var Ekstra Bladet i lufthavnen for at tage imod Christian Eriksen, der nu for alvor er tilbage oven på det frygtelige kollaps i juni.

Christian Eriksen glæder sig mest til at møde kammeraterne igen og så til at spille for Danmark. - Det er jo længe siden sidst, som Christian Eriksen sagde til Ekstra Bladet i lufthavnen. Foto: Lars Poulsen.

- Hvad glæder du dig mest til?

- Det er jo lidt tid siden, så jeg glæder mig til at se kammeraterne igen, smiler Christian Eriksen og tilføjer så:

- Og så glæder jeg mig rigtig meget til at spille noget fodbold igen for Danmark.

Christian Eriksen stiller torsdag op klokken 9.00 for at møde pressen sammen med landstræner Kasper Hjulmand.

Landstræneren havde planer om, at Christian Eriksen skulle spille meget af de to forestående testkampe mod Holland, lørdag i Amsterdam, og Serbien, tirsdag i Parken.

Christian Eriksen og Christian Nørkjær på vej til landsholdets hotel i Marbella. Forude venter 50 minutter i bil, før der er gensynsglæde med landsholdskammeraterne. Foto: Lars Poulsen.

Men efter Christian Eriksen blev ramt af corona sidste tirsdag, begyndte han først træningen igen i søndags.

Og derfor forventer landstræneren ikke, at Christian Eriksen kommer til at spille fra start lørdag aften mod Holland på Christian Eriksens gamle hjemmebane, Johan Cruyff ArenA.

- Det mest sandsynlige er, at Christian starter på bænken lørdag. Til gengæld vil han være 100 procent klar til at spille fra start mod Serbien, vurderer Kasper Hjulmand.