Se billederne: Zlatans paradis til salg

Drømmer du om en eksklusiv skihytte i Sverige? Så har Zlatan Ibrahimovic et eksklusivt tilbud til dig.

Den svenske superstjerne har nemlig søndag sat sin skihytte i Åre til salg - men du skal lige sikre dig, at banken også er helt med på ideen.

For det er ikke billigt. Tværtimod. Salgsprisen er nemlig 22,3 millioner danske kroner hos ejendomsmægleren Bjurfors i Åre.

Du kan se et galleri med huset her:

Der er plads til masser af kvalitetstid i spisestuen - der også er spækket med kvalitet. Foto: Andreas Ljungqvist/Bjurfors Åre Samtalekøkkenet er med elementer fra Gaggenau. Foto: Andreas Ljungqvist/Bjurfors Åre Udsigten fra masterbedroom er helt i orden. Foto: Andreas Ljungqvist/Bjurfors Åre Enkelt og mørk stil på et af husets badeværelser. Foto: Andreas Ljungqvist/Bjurfors Åre Der er naturligvis sauna i den store badafdeling. Foto: Andreas Ljungqvist/Bjurfors Åre Udsigten fra en af husets balkoner. Foto: Andreas Ljungqvist/Bjurfors Åre De fine og buede former giver et flot udsyn over dalen. Foto: Andreas Ljungqvist/Bjurfors Åre På grund af den skrånende grund er der indgang både i øverste og nederste etage. Her er det øverste. Foto: Andreas Ljungqvist/Bjurfors Åre

Men til den pris får du også i alt 304 kvadratmeter fordelt på tre plan. Huset, Ibrahimovic og hustruen Helena selv byggede i 2014, er også helt speciel, for rette vinkler er der ikke mange af - det er halvcirkler og trekanter, der dominerer.

Alle løsninger er valgt i eksklusive materialer, og ud over de fire værelser får man også fire badeværelser og i tilgift en hel badafdeling med sauna og spa. Så der er rig mulighed for at blive ren efter en aktiv dag i et af Sveriges største skisportsområder.

Desuden er der egen garage, garage til snescooter, vaskerum, walk-in-closet og to balkoner.

Hovedparten af tiden vil dog formentlig blive brugt i det store åbne rum med køkken, spisestue og opholdsstue en suite.

Ejendomsmægler Cecilia Edfeldt Jigstedt er da også tilfreds med at skulle sælge huset:

- Det føles rigtig fedt. Dialogen har været i gang siden i sommer, men nu har de bestemt sig.

- Huset er helt sikkert et af de finere. De har virkelig fanget udsigten fra værelserne, så man får en fantastisk udsigt over hele Åre-dalen, siger Cecilia Edfeldt Jigstedt til Aftonbladet og slår fast, at prisen er rimelig:

- Ja, priserne i Åre er steget rigtig meget, så det er absolut markedsværdi, siger mægleren.

Hun meddeler, at der allerede er flere, der har vist interesse for huset, så man skal nok være hurtig, hvis man er interesseret.