Se de vilde EM-tal: Pengeregn over danske stjerner

Der er en rigtig god grund til, at de store, brede smil er fremme for tiden hos dem, der sidder på pengekassen i DBU.

For landsholdets succes ved EM får i sandhed pengegaloppen til nærmest at eksplodere.

Millionerne vælter ind til DBU, og det drypper selvfølgelig også af på spillernes slutrundebonus. For det er jo dem, der leverer varen på grønsværen.

Kasper Hjulmands taktiske begavelse har foreløbig bragt Danmark i EM-kvartfinalen. Det betyder millioner i kassen til DBU. Foto: Lars Poulsen.

DBU var på forhånd sikret 69 mio. kr. alene for kvalifikationen til EM. Derudover var der en bonus på 11 mio.kr. for hver sejr i gruppespillet. Her fik Danmark kun én - over Rusland.

Kvalifikationen til 1/8-finalen udløste en UEFA-bonus på 15 mio. kr.

Den suveræne sejr over Wales gav i sandhed også bonus på bundlinjen. 4-0 triumfen udløste en check fra UEFA på hele 24 mio. kr.

37 mio. kr. på spil for semifinale Regnestykket ser altså foreløbig sådan her ud: 69 mio. kr. for kvalifikationen 11 mio. kr. for sejren over Rusland 15 mio. kr. for pladsen i 1/8-finalen 24 mio. kr. for pladsen i kvartfinalen. 119 mio. kr. lyder totalbeløbet på, som DBU på nuværende tidspunkt har sikret sig oven på spillernes sublime præstationer på banen. Hvis Kasper Hjulmands tropper løser billet til EM-semifinalen, venter yderligere 37 mio. kr. til DBU. Som tabende finalist vil der være 52 mio. kr., mens EM-triumfen udløser svimlende 75 mio. kr. i bonus.

DBU og spillerne har i landsholdsaftalen, der løber frem til 2024, aftalt, at når alle slutrundeudgifterne er betalt deles der ligeligt i porten mellem parterne.

Kasper Hjulmand giver Kasper Dolberg et ordentligt knus efter triumfen mod Wales. Nu venter 37 mio. kr. til DBU, hvis holdet kommer i semifinalen. Foto: Lars Poulsen.

Spillerne er sikret 1,4 mio. kr.

Alle 26 spillere i Kasper Hjulmands EM-trup er på nuværende tidspunkt allerede sikret 1,43 mio. kr. for pladsen i EM-kvartfinalen.

På forhånd var spillerne hver sikret 791.000 kr. for de tre gruppekampe. Da pladsen i 1/8-finalen kom i hus steg bonussen til 904.000 kr.

Da Wales blev gennembanket, udløste det kvartfinale-bonussen på 1,16 mio. kr.

Dertil skal så lægges to gange 133.067 kr. for de to sejre over Rusland og Wales.

Det giver foreløbig en status på 1,43 mio. kr. til alle 26 spillere i truppen. Uanset hvor meget de har spillet i de fire kampe.

Hvis Danmark næste lørdag vinder EM-semifinalen, udløser det alene 1,62 mio. kr. plus bonussen for tre sejre – total 2,03 mio. kr. til hver spiller.

EM-sølvet vil have en værdi på 2,14 mio. kr. plus 133.067 kr. for hver sejr hidtil.

EM-guldet får virkelig kasseapparatet til at ringe: 2,46 mio. kr. plus 665.000 kr. i sejrsbonus.

Samlet EM-guldbonus: 3,13 mio. kr.

Spillerne har i øvrigt fra deres landsholdspulje bidraget med fem mio. kr. børneprojekter i DBU, lige som de har sponseret én mio. kr. til fanaktiviteter i forbindelse med EM.

Den samlede pengeudbetaling til de 24 deltagerlande er 2,8 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 23 procent i forhold til EM 2016.

