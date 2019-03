Se drømmemålet: Pogba med utrolig detalje

Se alle målene fra Frankrigs kamp i tv-klippet ovenover

Der var en snert af verdensklasse, da de franske verdensmestre fredag aften tog hul på EM-kvalifikationen på udebane mod upåagtede Moldova.

Frankrig er på forhånd storfavoritter i gruppe H mod Island, Tyrkiet, Albanien, Andorra og Moldova, og den favoritværdighed levede de fuldt ud op til i premieren.

24 minutter skulle der gå. Så havde to af holdets absolut største stjerner sørget for et god bud på rundens flotteste mål i EM-kvalifikationen. Paul Pogba blev utålmodig efter lidt småspil rundt om den moldoviske mur, lobbede bolden over hele forsvaret, og så kunne Atlético Madrids Antoine Griezmann smaske bolden ind bag Ion Nicolaescu i Moldovas bur.

Antoine Griezmann sender Frankrig på sejrskurs med sin scoring til 1-0. Foto: Ritzau Scanpix

Det satte gang i en mindre lavine af scoringer. Først øgede Real Madrids Raphaël Varane til 2-0 få minutter senere efter et hjørnespark, inden Chelsea-reserven Olivier Giroud gjorde det til 3-0 inden pausen.

Kylian Mbappé lukkede den franske fest med 4-0-scoringen tre minutter før tid, og så var det rent kosmetik, at Vladimir Ambros reducerede til slutresultatet to minutter senere.

Også England kom planmæssigt fra start med en storsejr over Tjekkiet på Wembley i London, mens Portugal og Cristiano Ronaldo måtte nøjes med 1-1 mod Ukraine.

