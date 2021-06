Se finsk gestus, der giver kuldegysninger jorden rundt

- Christian!

Det finske brøl svævede fra den ene ende af parken til den anden.

Svaret kom prompte fra de rødhvide.

- Eriksen!

Som et pendul af hyldest gentog seancen sig mellem finnere og danskere på hele stadion, imens tilskuerne ventede på at høre mere om Christian Eriksens tilstand.

Dagen derpå bliver både finnere og danskere anerkendt for deres opbakning til fodboldspilleren.

De finske fans bidrog også med flag, der hjalp med at skærme for den dramatiske hændelse. Foto: Lars Poulsen

Finland skrev følgende efter kampen på deres Twitter:

- 'Finland vinder en historisk sejr i sin første EM-kamp. I øjeblikke som disse er fodbold dog et sekundært spørgsmål: sSundhed kommer altid først.'

Fortsat stabil

Christian Eriksen er søndag formiddag indlagt på Rigshospitalet, og hans tilstand er fortsat stabil.

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse søndag formiddag. Her fremgår det, at unionen har været i kontakt med landsholdsspilleren.

- Vi har her til formiddag været i dialog med Christian Eriksen , der har sendt en hilsen til sine holdkammerater. Hans tilstand er fortsat stabil, og han er fortsat indlagt indlagt for at få yderligere undersøgelser.

- Holdet og staben omkring landsholdet har fået krisehjælp og bruger dagen på at hjælpe hinanden efter gårsdages hændelser, skriver DBU.