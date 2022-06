Se karaktererne: Flere danskere skuffer

PARKEN (Ekstra Bladet): Hvad var egentlig Danmarks største chance?

Ja, det må mange roligans sidde tilbage og tænke på, efter Danmark tabte 0-1 hjemme i et totalt udsolgt Parken.

Andreas Skov Olsen kom fint mod baglinjen flere gange, men der skal skabes meget mere, hvis VM-sølvvinderne skal besejres.

Se alle de danske karakterer her. Skalaen går fra 0-6, og der skal mindst 20 minutter på banen til for at få en karakter.

Kasper Schmeichel Målmand 3 Pengene værd Var uden chance ved målet. Gjorde ellers det, han skulle, i løbet af kampen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Daniel Wass Back 2 Lige bestået Til tider kunne det ses, at han ikke havde spillet hele foråret. Blev kyst i flere situationer. Foto: Anders Kjærbye/DBU Joachim Andersen Midterforsvarer 4 God Bundsolid i defensiven og med flere gode fremadrettede afleveringer - især det lange sideskift til Mæhle. Joachim Andersen spillede en flot landskamp, hvor han dog fik et gult undervejs for en hård tackling. Foto: Anders Kjærbye/DBU Andreas Christensen Midterforsvarer 3 Pengene værd Vi så ikke så meget til den nybagte far, men når han var på bolden, var det med en dejlig ro som altid. Kunne godt have været mere opmærksom ved målet. Foto: Anders Kjærbye/DBU Joakim Mæhle Back 3 Pengene værd Som altid susede Mæhle op og ned på venstresiden. Han lykkedes med lækre detaljer, men mislykkedes også med flere ting. Foto: Anders Kjærbye/DBU Pierre-Emile Højbjerg Central midtbane 3 Pengene værd Igen blandt de spilstyrende på midten, omend det ikke var helt så tydeligt som i mandags mod Østrig. Uheldig at bolden rammer ham ved Kroatiens mål. Foto: Anders Kjærbye/DBU Thomas Delaney Central midtbane 3 Pengene værd Søgte en del ud omkring Mæhle og var med til at slå mange indlæg mod Cornelius. En fin kamp af Delaney, uden det var prængende. Foto: Anders Kjærbye/DBU Christian Eriksen Offensiv midtbane 3 Pengene værd I glimt så vi de, som ingen andre end Eriksen kan på det danske landshold, men vi kan stadig tillade os at forvente meget mere af den danske 10'er. Foto: Anders Kjærbye/DBU Mikkel Damsgaard Kantspiller 2 Lige bestået Det var ikke meget, som Sampdoria-spilleren fik vist sig frem. Smed nogle lidt lette bolde væk og taget ud efter en time. Foto: Anders Kjærbye/DBU Andreas Cornelius Angriber 2 Lige bestået Matchvinderen fra Paris fik endelig chancen fra start, men greb den ikke. Kæmpede mere med kroaterne, end han var på på bolden og fik brugt sit ellers skarpe hovedspil. Foto: Anders Kjærbye/DBU Andreas Skov Olsen Kantspiller 4 God Den hurtige kant kom flere gange til baglinjen, som vi kender ham bedst. Den sidste skarphed manglede dog på flere af indlæggene, men stadig en af de bedre danskere fredag aften. Foto: Anders Kjærbye/DBU Jonas Wind Angriber 2 Lige bestået Fik scoret, men var dog akkurat offside. Ellers kom største hyldest ved selve indskiftningen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Rasmus Nissen Kristensen Wingback 3 Pengene værd Fylder mere fysisk end Wass, men kom også ind til en svær periode for Danmark. Foto: Anders Kjærbye/DBU Martin Braithwaite Angriber 4 God Fik en halv time og havde en god tur i sprint i en omstilling. Havde senere igen en god mulighed, men afslutningen gik tæt forbi. Barcelona-reserven var et friskt pust i anden halvleg. Foto: Anders Kjærbye/DBU Kasper Hjulmand Træner 2 Lige bestået Landstrænerens hold skabte alt for lidt. Ja, var der egentlig en rigtig stor chance? Der skal skabes meget mere mod Østrig mandag. Foto: Anders Kjærbye/DBU Vis mere Vis mindre

