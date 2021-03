Se landsholdets Qatar-protest

Det danske landshold havde lørdag bebudet, at de ville komme med en Qatar-markering op til kampen mod Moldova.

Kort inden kampstart iførte spillerne sig t-shirts, hvor der stod 'football supports change' (fodbold støtter forandringer, red.).

Landsholdet viser deres utilfredshed med, at VM spilles i Qatar ved at have t-shirts på med teksten 'football supports change'. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

De 11 startende spillere sang først nationalsangen i almindelige overtrækstrøjer, hvorefter de smed dem og fik taget et billede i trøjen med Qatar-markeringen.

Efterfølgende gik de ud til udskifterne og den danske stab og fik taget et fællesbillede.

Trøjerne skal efterfølgende sælges på en aktion.

Flere andre landshold som Norge, Holland og Tyskland har også vist deres utilfredshed ved brug af t-shirts med et budskab om menneskerettigheder.

Den britiske avis The Guardian har for nylig skrevet, at mindst 6500 gæstearbejdere har mistet livet i Qatar, siden landet fik tildelt VM.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

- Det vigtigste for mig er, at debatten ikke bliver skinger eller 'enten eller', siger Hjulmand om Qatar.

DBU udsendte søndag en pressemeddelelse med kritik af Qatars værtskab.

- Beslutningen om at afholde VM i Qatar er forkert og kontroversiel, da landet har store udfordringer i forhold til både menneskerettigheder for migrantarbejderne og i forhold til bæredygtighed med at bygge så mange nye stadions, der risikerer at stå tomme efter VM-slutrunden.

- DBU var ikke med til at tage den beslutning, siger DBU-direktør Jakob Jensen.

Følg landskampen mod Moldova live lige her: