Se SMS-beskeden til Superliga-spillerne: 'Sig nej tak til landsholdet'

Er du dansk Superliga-spiller og interesseret i at spille på landsholdet?

Så har du bare at sige pænt nej tak.

Sådan er budskabet i den besked, Thomas Lindrup, chef for spillerrådgivningen i Spillerforeningen, har sendt ud til en stribe spillere i landets bedste række.

Og som medlemmer af fagforeningen klapper spillerne sandsynligvis hælene i og parerer ordre – af frygt for at blive udråbt som skruebrækkere – og samtidig i solidaritet med landsholdsspillerne, der lige nu kæmper en kamp med DBU om en ny aftale.

Det er Jyllands-Posten, der mandag kan gengive beskeden fra Lindrup. Og den ser helt konkret således ud:

Søndag brød forhandlingerne mellem DBU og Spillerforeningen sammen, så onsdagens træningskamp mod Slovakiet ligner et fesent koncept – både for Danmark og slovakkerne, ligesom kampen i Nations League i weekenden mod Wales hænger i en tynd tråd.

For landsholdsspillerne kommer ikke. DBU har set deres seneste forslag som et decideret afbud.

Sammenbruddet har fået DBU til at rette henvendelse til professionelle fodboldspillere med dansk pas, der i første omgang ikke var udtaget til kampene – og som nu ville få muligheden for at optræde på øverste hylde i rødt og hvidt.

Noget folk som Vito Hammershøi-Mistrati fra Hobro og Lasse Kryger fra AC Horsens omtalte i positive vendinger på de sociale medier i weekenden.

Det gør de ikke længere.

Spillerforeningen opfordrer med al tydelighed til solidaritet og sammenhold i beskeden, der ifølge Jyllands-Posten er sendt til omkring 200 spillere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybning fra Thomas Lindrup. Foreløbig uden held.

Skal du til Slovakiet og overvære landskampen? Eller har du set noget, der kunne være interessant i forhold til konflikten? Så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Tidligere landsholdskæmpe tordner: - De burde skamme sig!

DBU på desperat jagt efter landsholdsspillere i Superligaen

Kaos hersker omkring landsholdet: Hareide bliver i Norge