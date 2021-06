Seks år på uvant plads: Er løbet kørt?

Dem, der kan det hele, kaldte Morten Olsen for polyvante. I den kategori kan man sagtens smide Yussuf Poulsen.

Altså en spiller, der evner at tilpasse sig til den rolle, som landstræneren tildeler ham.

Yussuf Poulsen har altid været angriber, men det får han meget sjældent lov til spille på landsholdet. Og det er uanset, om landstræneren har heddet Morten Olsen, Åge Hareide eller Kasper Hjulmand.

Det er ikke altid, man kan spille i sin favoritposition på et landshold, hvor det handler om at få det maksimale ud af dem, der nu engang er til rådighed.

Siden han for snart syv år siden debuterede mod Albanien i EM-kvalifikationen, har han primært optrådt på højrekanten. En plads, han stort set aldrig benyttes på i klubregi.

- Nu har jeg spillet mere end seks år på landsholdet på en plads, som aldrig har været min favoritposition, forklarer Yussuf Poulsen, der hidtil har scoret syv mål i 52 landskampe.

I Leipzig har han været med siden opstigningen fra 3. Bundesliga i 2013 til toppen af Bundesligaen. Og i alle årene har det været i en rolle som angriber.

Yussuf Poulsen står noteret for syv træffere på landsholdet. Nu venter hans anden slutrunde, når Danmark møder Finland, Belgien og Rusland i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Skal omstille sig

Føler du, løbet er kørt i forhold til en rolle som 9’er (angriber, red.)?

- Det er ikke mig, men landstræneren, der skal afgøre, om det løb er kørt. Jeg kan sagtens spille højrekant, og det er jo gået meget godt.

- Men min rolle på klubholdet er bare en anden. Og så skal man omstille sig, når man kommer hjem til landskampe, forklarer Yussuf Poulsen.

Han spillede de to sidste kampe, men havde forinden et afbræk på én måneds kamppause med en mindre skade. Det, tror han, er en fordel nu, hvor der venter et hektisk EM forude den kommende tid.

- Jeg mærker ikke spor af træthed efter sæsonen. Det var helt sikkert heldigt med den pause, jeg fik mod slutningen, forklarer Yussuf Poulsen.

Timo Werner med Champions League pokalen efter triumfen mod Manchester City. Yussuf Poulsen spillede sammen med ham i Leipzig, og han forstår ikke den kritik, der er opstået om angriberen. - Han er en klassespiller, mener Yussuf Poulsen. Foto. Manu Fernandez/Ritzau Scanpix.

Timo er klassespiller

Med syv år i tysk fodbold kender Yussuf Poulsen alt til onsdagens testmodstander i Innsbruck.

Han undrer sig dog over, at hans tidligere holdkammerat Timo Werners kvaliteter har været til diskussion på det seneste.

- Han var ikke kommet til Chelsea og havde vundet Champions League, hvis ikke han er en kvalitetsspiller.

- Han er hurtig på de første meter, god i en-mod-en duellerne, og så er han en fremragende afslutter.

- Det, man måske kan diskutere, er, om han kan være ramt på selvtilliden, pointerer Yussuf Poulsen, der er førstevalget til højrekanten.

Men Andreas Skov Olsen banker på bagfra, ligesom Robert Skov også står klar i kulissen, hvis formen pludselig skulle svigte for den 26-årige RB Leipzig spiller.