Uden for stadionet til Africa Cup of Nations-kampen mellem Cameroun og Comorerne er seks mennesker døde

En tragedie har ramt Africa Cup of Nations.

Mindst seks mennesker er døde i forbindelse med et stormløb uden for Stade Olembe, hvor Cameroun mødte Comorerne mandag aften.

Det oplyser Naseri Paul Biya, guvernør i den centrale region i Cameroun, ifølge The Associated Press. Han forklarer, at der kan være flere ofre.

Fodboldfans kæmpede for at få adgang til ottendedelsfinalen i den prestigefyldte turnering.

Opdateres...