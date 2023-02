Seks personer straffet: Udelukket til landskampe

DBU har valgt at straffe seks personer med karantæne i to år, efter de har udvist uacceptabel adfærd i forbindelse med landskampe

Truende og intimiderende adfærd.

Det er blandt andet det, som seks personer nu bliver straffet for, og som betyder, at de ikke kommer til at se landsholdet i aktion på stadion lige foreløbigt.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union via deres officielle fankanal ForDanmark.

DBU har efter en længere vurdering således valgt at give to års karantæne til i alt seks personer, der har været til stede som fans i forbindelse med det danske herrelandsholds kampe i ind- og udlandet.

- Det er direkte uacceptabelt, at nogle personer har skabt utryghed til vores landskampe. Alle fans til vores landskampe skal overholde reglerne, og det er der desværre nogle personer, som ikke har efterlevet. Det er ærgerligt, at vi er nødt til at give karantæne, men det er nødvendigt i forhold til den samlede sikkerhed på tribunen, udtaler DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer.

- At tage i Parken eller at rejse med til udekampe og støtte landsholdet skal altid være for alle, både børn og voksne, og derfor er det meget vigtigt for os at stoppe de personer, som ønsker at ødelægge dette. Tryghed vil altid være altafgørende for fanoplevelsen, siger Jakob Høyer videre.

Personerne skulle gentagne gange have overtrådt DBU's regler for deltagelse som tilskuer til landskampene, og derfor bliver der nu slået hårdt ned på den uacceptable adfærd.

Karantænen gælder samtlige af DBU's landsholdskampe i både ind- og udland.