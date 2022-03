- Selvfølgelig skal Eriksen med

Når Kasper Hjulmand tirsdag sætter navne på sin trup til testkampene mod Holland og Serbien senere på måneden vil det ikke være overraskende, hvis der både er et glædeligt comeback og en debutant at finde i landsholdstruppen.

Der er ingen argumenter for ikke at udtage Christian Eriksen. Det vil således være 283 dage siden, han senest var i landsholdstruppen til kampen mod Finland, hvor han faldt om i Parken.

Christian Eriksen spillede en strålende kamp og leverede to assist, da Brentford vandt 2-0 over Burnley. Foto: M;atthew Childs/Ritzau Scanpix.

Men nu er ’Kong Christian’ tilbage. Han ligner sig selv. To oplæg og afgørende aktioner, da Brentford fik en vital sejr lørdag og tog et vigtigt skridt mod overlevelse i Premier League.

- Selvfølgelig bliver Christian udtaget. Det eneste argument skulle være, hvis han selv bad om at blive fri, men det tror jeg ikke kommer til at ske.

- Brentford er et godt match for Christian i foråret, men han er allerede i gang med at vise omverdenen, han skal til en større klub til sommer. Det er helt naturligt, at Christian Eriksen spiller med i de europæiske turneringer, siger Morten Bruun, ekspertkommentator på TV 2.

Casper Nielsen bør få landsholdsdebut i de kommende kampe. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix.

Der bør også være udsigt til en debutant i form af Casper Nielsen, der har markeret sig meget stærkt for oprykkerne Union St-Gilloise, der suverænt fører den belgiske liga.

Som kontrollerende midtbanespiller er han faktisk også målfarlig. Han står således noteret for seks sæsontræffere.

Større tvivl vil der være om Martin Braithwaite og Jens Stryger Larsen, der er langt fra fast spilletid på deres klubhold.

- Martin Braithwaite er lige nu sjettevalg i Barcelona, og Jens Stryger Larsen helt ude i Udinese-kulden. Det er et klart bevis på, at de skal finde noget andet, hvis de vil til VM i år.

- Det vil dog ikke overraske mig, hvis den ene eller begge kommer med. Det er testkampe Danmark skal spille. Situationen havde været en anden, hvis det var vigtige kval-kampe, mener Morten Bruun.

Jesper Lindstrøm har været stærkt spillende for Frankfurt. Han bør med i landsholdstruppen. Foto. Kai Pfaffenbach/Reuters.

Til gengæld kommer Mohamed Daramy ikke med, efter han er røget ned på Jong Ajax. Den tidligere FCK-spiller er blevet overhalet af Jesper Lindstrøm, der efter flere fine præstationer er svær at overse for landstræneren til sin trup.

Kasper Hjulmand samler sin landsholdstrup mandag 21. marts i Sydspanien, hvor landsholdet træner mandag til torsdag på træningsanlægget i Marbella. Fredag rejser truppen til Amsterdam, hvor de lørdag møder Holland på Amsterdam Arena. Den efterfølgende tirsdag møder de Serbien i Parken.

Både Holland og Serbien er – ligesom Danmark - allerede kvalificeret til VM-slutrunden i Qatar sidst på året.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De har succes:

Christian Eriksen

Han ligner sig selv. Lørdag med afgørende oplæg til de to Brentford-scoringer. Selvfølgelig er han med igen. Han er en vigtig brik for landstræneren.

Andreas Cornelius har været en afgørende faktor for Trabzonspor, der fører den tyrkiske liga. Foto: Lars Poulsen.

Han har været helt forrygende hos Trabzonspor, der suverænt fører ligaen. 12 træffere er det foreløbig blevet til for ham.

Andreas Skov Olsen har taget et godt spring og fået en god start i Club Brugge. Foto: Lars Poulsen.

Andreas Skov Olsen

Han har fået en flyvende start i Brugge. Han har scoret fire mål og leveret fire asisst. Han møder frem med selvtillid og i topform.

Peter Vindahl Jensen

Den tidligere FCN-keeper har været meget stærkt spillende siden skiftet fra FC Nordsjælland sidste sommer. Han spiller fast i AZ og bør blive udtaget.

Alexander Bah har været meget stærkt spillende for Slavia Prag. Han bejler til en landsholdsplads. Foto: Vit Simanek/Ritzau Scanpix.

Tre mål og syv assist. Han har leveret stærkt for Slavia Prag, og det ligner en landsholdsudtagelse for den formstærke back.

Jonas Wind har fået en fin start i Wolfsburg, der er kommet væk fra den kritiske nedrykningsstreg. Foto: Norbert Jansen/Ritzau Scanpix.

Jonas Wind

Den tidligere FCK-profil har fået en lovende start i Wolfsburg, hvor han allerede har scoret to gange. Han har bidraget til at få klubben mod sikkerhed i Bundesligaen.

Casper Nielsen

Han har aldrig været med før, men banker alvorligt på efter en fornem sæson. Han er en kæmpe profil hos Union St. Galloise, tophold i Belgien.

Jesper Lindstrøm

Afgørende oplæg i 2-1 sejren over Betis i Europa League og søndag involveret i begge scoringer. Han har leveret varen i Frankfurt og skal med i truppen.

Anders Dreyer ventes at spille foråret færdigt i FCM. Foto: Jens Dresling.

Anders Dreyer

Han har stor personlig succes og har scoret otte mål for Rubin Kazan. Nu er aftalen suspenderet frem til sommer. Det ligner en aftale med FCM.

De har problemer:

Martin Braithwaite er sjettevalg i Barcelona. Det ser ikke ud til, at fremtiden er her, hvis han vil med til VM. Foto: Lars Poulsen.

Martin Braithwaite

Som sjettevalg i Barcelona er det svært for ham. Hvis han bliver udtaget, så er det kun, fordi vi ikke spiller afgørende kampe. Det ligner et sikkert sommerfarvel, hvis han skal med til VM.

Jens Stryger Larsen

Han er fuldstændig ude i Udinese-kulden. Har ikke spillet ét minut siden landskampen mod Færøerne i november. Han kommer ikke med i truppen.

Mohamed Daramy er røget ned på Jong Ajax og bør ikke være aktuelt for Kasper Hjulmands landsholdstrup. Foto: Lars Poulsen.

Mohamed Daramy

Det har ikke været nogen nem start i Ajax. Han har slet ikke optrådt i Æresdivisionen i år. Fik en halvleg i januar i pokalkamp, hvor han scorede to. Spiller aktuelt på Jong Ajax.

Pione Sisto

Han var med mod Skotland, men får ikke genvalg. Han er startet meget svagt i foråret og har tilmed været bænkevarmer i et par kampe.

Jannik Vestergaard får langtfra fast spilletid i Leicester. Han er ofte bænkevarmer. Foto: Lars Poulsen.

Jannik Vestergaard

Spillede de to kampe mod Randers. Tydeligvis står han et stykke bag i køen. Har ikke spillet i Premier League fra start siden 19. januar og derfor ikke i topform.

Jonas Lössl

33-årige Jonas Lössl fik tre kampe i januar for Brentford. Siden har han siddet på bænken. Det ligner en reservetjans og ingen landsholdsudtagelse.

Jens Jönsson

Cádiz er havnet i problemer, og det er han også. Det kniber med fast spilletid, og det ligner ikke et genvalg til truppen.

På vej retur

Daniel Wass debuterede mod Barcelona, men blev skadet og er aktuelt på vej retur. Det er stærkt tvivlsomt om han er klar til at spille landskampe uden kamptræning. Foto: Lars Poulsen.

Daniel Wass

Han er på vej retur efter den knæskade, han fik i sin debut for Atletico Madrid. Han er på træningsbanen igen, men det er tvivlsomt, om han udtages.

De er skadet

Simon Kjær fik en alvorlig korsbåndskade i december. Han er tidligst klar til den nye sæson. Foto: Lars Poulsen.

Simon Kjær

Landsholdets anfører fik en alvorlig korsbåndskade 1. december. Han genoptræner, men ventes først helt klar til den nye sæson. Derved er han uaktuel til Nations League-kampene i juni.

Mikkel Damsgaard genoptræner og kan være med i kampene i Nations League til juni. Foto: Lars Poulsen.

Mikkel Damsgaard

Genoptræningen går godt. Det forventes, at han er tilbage i fuld træning i slutningen af måneden. Det betyder, at han er klar til Nations League-kampene i juni.

Robert Skov

Han pådrog sig en alvorlig baglårsskade i november og er stadig ikke klar til kamp for Hoffenheim. Håbet er, at han også kan være aktuel til kampene i juni.