Selvmål hjalp suveræne Frankrig

Frankrig lagde fra land med en 1-0-sejr over Tyskland i den vanskelige Gruppe F

Frankrig fik en fantastisk indledning på EM med en dramatisk sejr på 1-0 over Tyskland i München. Mats Hummels fik den uheldige hovedrolle som ’matchvinder’ med et selvmål i første halvleg.

Efter en fin tysk indledning på opgøret satte franskmændene tommeskruerne på efter et kvarter og viste, hvorfor de er EM-favoritter.

Først var Paul Pogba ved at heade Frankrig i front efter et hjørnespark, og minuttet senere tvang vidunderbarnet Kylian Mbappé den tyske keeper, Manuel Neuer, ud i en klasseredning med et svirp fra distancen.

Efter 20 minutter gik den ikke længere for værterne i München. Paul Pogba fandt med en genial papegøje Lucas Hernandez fjernt i feltet, og Bayern-backen hamrede et fladt indlæg ind foran mål.

Her panikkede Mats Hummels fuldstændig i det lille felt og tyrede kuglen direkte op i eget nettag.

Mats Hummels ærgrer sig over sit selvmål. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Tyskland fandt hurtigt håndtaget på kampen igen, og Ilkay Gündogan var ikke mange centimeter fra at udligne, da den dybdeliggende midtbanespiller pludselig befandt sig med plads i straffesparksfeltet. Allestedsnærværende Paul Pogba fik dog presset Gündogan tilpas meget til en misser.

Lige inden pausen fandt et bizart optrin sted, da Antonio Rüdiger gik Luis Suarez i bedene og tog en lille haps af Paul Pogbas skulder. Franskmanden rystede dog hurtigt situationen af sig, og det lignede heller ikke en luns i Chiellini-størrelsen…

Paul Pogba ømmer sig efter et møde med Rüdigers tandsæt. Foto: Matthias Hangst/Ritzau Scanpix

Tyskerne kom blæsende fra anden halvlegs indledning og pressede gevaldigt på for udligningen, som særligt Serge Gnabry var tæt på at skaffe, da hans afslutning gik snert over mål.

Efter en time kom endnu en vanvittig, tysk aktion, der burde have kostet dyrt. Robin Goosens kom blæsende bagfra og hamrede sin hofte ind i hovedet på forsvarsløse Benjamin Pavard. Harald Schumacher, undskyld, Robin Goosens slap for videre tiltale.

Tyskland slap igen med skrækken, da lyn-TGV-toget Mbappé spurtede fra Mats Hummels, der til forveksling lignede 2000-udgaven af Søren Colding.

Farveller Hummels. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Hummels fik dog sat en tackling ind, hvor han tog både mand og bold. Det lignede et klart straffespark, men dommerens fløjte og headset forblev tavse.

Frankrig var centimeter fra 2-0 i slutfasen, men VAR annullerede korrekt Karim Benzemas mål, da Kylian Mbappé lige akkurat var i offside i opspillet.

I næste runde af dødens gruppe i EM-slutrunden har Frankrig fornøjelsen af Ungarn, mens Tyskland tørner sammen med Portugal.