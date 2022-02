Senegal besejrer Egypten i finalen ved de afrikanske mesterskaber

Senegal er for første gang afrikansk mester i fodbold.

Det står klart, efter at Liverpool-stjernen Sadio Mané søndag scorede på det afgørende forsøg i en straffesparkskonkurrence mod Egypten om titlen.

Både den ordinære og forlængede spilletid endte uden scoringer, selv om Senegal var bedst og blandt andet fik et straffespark. Det forsøg misbrugte Mané.

Finalen var Senegals tredje gennem tiderne, og efter skuffelser i både 2002 og 2019 kan den vestafrikanske nation nu feste.

Sadio Mané blev kort efter slutfløjtet kåret til turneringens bedste spiller, og han fik med sejren også håneretten over sin klubkammerat fra Liverpool Mohamed Salah.

Den egyptiske stjernespiller blev i finalen ikke sat tilstrækkelig i scene af et egyptisk mandskab, der i stedet brugte mange kræfter på at forsvare sig.

Allerede efter fire minutter fik Senegal en gylden mulighed for en drømmestart, da stopperen Mohamed Abdelmonem begik et klodset straffespark.

Sadio Mané fik ansvaret, men afsluttede hårdt og midt i målet, hvilket keeper Gabaski havde læst.

Langt hen ad vejen var finalen en taktisk affære, hvor holdene var påpasselige med at afgive for meget plads til modstanderen.

Derfor var der også forholdsvist langt mellem de store chancer, men lige før pausen bed Mohamed Salah en sjælden gang fra sig.

Han trak ind fra højre og forsøgte sig med et godt hug mod fjerneste hjørne, men Chelsea-keeper Edouard Mendy var vågen.

Senegal sværmede flere gange omkring Egyptens mål, men Gabaski var sin opgave voksen, når det var nødvendigt i først den ordinære spilletid og siden de ekstra 30 minutter.

Egypten, der kun havde scoret fire gange i seks kampe på vej til finalen, havde omvendt ikke meget at byde ind med offensivt, hvorfor en afgørelse fra straffesparkspletten var holdets bedste mulighed.

Egypten havde to gange tidligere i turnering vundet straffesparkskonkurrencer, men denne gang manglede marginalerne.

Edouard Mendy og stolpen klarede hver et forsøg, og så blev det 4-2 til Senegal i straffeduellen, da Mané fik revanche for sin afbrænder tidligt i opgøret.

Finalen blev afviklet på Olembe Stadium, hvor otte personer omkom i forbindelse med, at et menneskehav i et stormløb forsøgte at komme ind på stadion for at se ottendedelsfinalen mellem Cameroun og Comorerne.

En tragedie, som satte sit kedelige præg på slutrunden, som var den 33. udgave af de afrikanske mesterskaber.

Næste udgave afvikles i Elfenbenskysten i sommeren 2023.