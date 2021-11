Ser mod Danmark: Wass flirter med Brøndby

Daniel Wass gør klar til at fortsætte næste kapitel af fodboldkarrieren. Og den kan meget vel kan foregå i Danmark efter 11 år i udlandet.

Turen startede i Benfica, uden han fik spilletid, siden blev han udlejet til Evian, hvor han fik en permanent kontrakt. Fodboldlivet fortsatte i Celta Vigo, og nu er han på fjerde sæson i Valencia.

Den 32-årige Valencia-profil har afvist en forlængelse med den spanske klub, og alt peger mod, at familien Wass næste sommer rykker til Danmark.

Men det bliver ikke for at trække sig tilbage, men for at fortsætte fodboldkarrieren.

- Min familie har et stort ord at sige, når vi skal træffe beslutningen. Og det kan godt være, vi vender hjem til Danmark, siger Daniel Wass, der så tilføjer:

- Brøndby er rigtig tæt på mig, og det vil den altid være. Jeg er en rigtig Brøndby-dreng og har spillet der i mange år og fik min fodboldopvækst i Brøndby, så det er klart, at det nok er der, man kigger henad, siger Daniel Wass, der ikke aktuelt er i forhandlinger med Valencia eller Brøndby.

Men Wass sender et klart signal til Carsten V. Jensen om, at han ikke gør sig tanker om FC København eller andre danske topklubber.

Daniel Wass spillede i Brøndby fra 2007-2011, men var også udlejet til Frederikstad, inden han rejste til udlandet. Nu kan han vende hjem til Brøndby igen. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby kan slet ikke honorere de lønvilkår, som Daniel Wass har i Valencia, men fordelen i en forhandlingssituation for både Wass og Brøndby er, at han kan vende hjem på den såkaldte forskerordning.

Den ordning blev lavet om for en del år siden for danske atleter, som skulle være i udlandet ti år, før de kunne vende hjem på ordningen med en fordelagtig skatterabat. Og de betingelser opfylder Daniel Wass.

Daniel Wass har været stærkt spillende, siden Kasper Hjulmand gav ham chancen på landsholdet sidste år. Foto: Lars Poulsen.

Ordningen betyder, at man kan slippe med 26 procent i skat, hvis man som sagt har opholdt sig ti år uden for Danmark. Samtidig skal man have en løn i niveauet 70.000 kr. om måneden. Og den præmis får Wass ikke problemer med at opfylde, hvis han laver en aftale med Brøndby.

Omvendt skal han ikke forvente sig en månedsløn, der er højere end 250-300.000 kr., fordi fodbolddirektør Carsten V. Jensen er meget principfast omkring lønstrukturen.

Daniel Wass er fri til at tale med interesserede klubber fra 1. januar, fordi hans aftale i Valencia udløber næste sommer.

- Beslutningen, om hvad der skal ske til sommer, er ikke taget endeligt endnu, men som sagt har min familie det sidste ord, siger Daniel Wass, der har været en markant profil i VM-kvalifikationen på højre back-positionen.

Daniel Wass, Jens Stryger Larsen og Kasper Schmeichel i en glædelig stund under sommerens EM-slutrunde. Foto: Lars Poulsen.

Han fik en del chancer under både Morten Olsen og Åge Hareide, men slog aldrig til. Åge Hareide ragede ligefrem uklar med ham. Og det lignede et landsholdsfarvel uden for alvor at få sit gennembrud.

Det kom sent i en alder af 31 år og først for alvor under Kasper Hjulmands ledelse.

- Jeg har fået meget tillid fra Hjulmand og spiller en position på landsholdet, hvor jeg får lov at gå ind i banen. Og på den måde får en friere rolle, forklarer Daniel Wass.