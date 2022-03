Serbernes overraskelse til Eriksen

Christian Eriksen forlod i juni Parken på en af de værst tænkelige måder, men hans comeback-kamp i nationalarenaen vil blive en kraftudladning af gensynsglæde. Der er fuldstændig udsolgt, og alle vil byde ham varmt velkommen - også modstanderfansenes tilskuere.

- Vi har hørt, at de serbiske fans skulle have bannere med, der hylder Christian Eriksen. Så det er også medvirkende til, at vi tror på, at det bliver en rolig aften, fortæller leder af beredskabet i Københavns Politi, Peter Dahl, til Ekstra Bladet.

I det hele taget regner han ikke med, at ordensmagten skal på overarbejde.

- Det er ikke en kamp, som vi anser som en sikkerhedskamp. For det første er det en venskabskamp, så den har ikke så stor opmærksomhed. Selvfølgelig vil der være politi til stede, men vi snakker ikke en højrisikokamp, det gør vi ikke.

- Det er i hvert fald ikke vores forventning, så vi ville blive meget overraskede, hvis det skulle blive sådan. Men vi har selvfølgelig været i dialog med DBU i forhold til, om de kunne have nogen bekymringer i forhold til de serbiske fans, der kommer.

- Det er business as usual, og så håber vi på en rolig kamp.

Torsdag var der pro-russisk demonstration i Beograds gader. Foto: Vladimir Zivojinovic/Ritzau Scanpix

En kilde til konflikt kunne dog være, at Serbien er et af de eneste lande, der ikke sætter hårdt ind mod Rusland efter invasionen i Rusland, og flere danske fans har via sociale medier ytret, at de gerne ville medbringe et ukrainsk flag til kampen.

- Vores betragtning er altid, hvad det kan give anledning til. Det, der foregår inde på stadion, det er DBU's ansvar ansvar, at der er ro og orden der. Københavns Politi kommer ikke til at have nogen holdning til, om folk har ukrainske eller russiske flag med. Vi kan have en holdning, hvis det giver anledning til, at noget uro kan brede sig.

Så I regner ikke med, at der kan ske noget udenfor stadion?

- Det er slet ikke vores forventning.

Mandag fortalte DBU, at de ikke ville holde sig tilbage med støtte-erklæringer til Ukraine.

- Der vil være ukrainske flag på brystet af spillerne, som der også var det forleden, og der vil være forskellige markeringer på skærme og LED-bander. Både til at støtte Ukraine og til at støtte fred i denne her særlige situation, som verden står i lige nu, siger kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer, på et pressemøde mandag.

Serberne klappede derimod hårdt i, da de fik spørgsmål om konflikten.

Der forventes fulde huse i Parken for første gang siden 2005. Dengang blev til en 4-1-sejr over England, hvor Dennis Rommedahl, Jon Dahl Tomasson, Michael Gravgaard og Søren Larsen blev de danske målscorere.

Her 17 år senere står et Eriksen-mål nok højt på ønskelisten for de danske fans ...