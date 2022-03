Serbien klapper i om Ukraine

Dragan Stojkovic, landstræner for Serbien, klappede i som en østers, da spørgsmålene gik på Ukraine under mandagens pressemøde inden kampen mod Danmark.

Ekstra Bladet ville rigtig gerne have spurgt den serbiske landstræner, om Serbien vil markere en støtte til Ukraine under tirsdagens venskabskamp.

Men inden spørgsmålet kunne færdiggøres, afbrød Dragan Stojkovic.

- Kun spørgsmål om fodbold og morgendagens kamp.

Få minutter senere på pressemødet blev der igen spurgt ind til Ukraine med understregning, at det i høj grad vedrørte morgendagens kamp, men her brød den serbiske presseansvarlige så ind.

- Udelukkende sportsspørgsmål, svarede han.

Serbien vandt 1-0 over Ungarn i en venskabskamp torsdag. Foto: Darko Vojinovic/Ritzau Scanpix

Serbernes uvillighed til at svare på spørgsmål om den russiske invasion af Ukraine kan skyldes den generelle modvilje mod Vesten og NATO, der bombede landet tilbage i 1999.

Derudover viser en undersøgelse fra sidste år, at et overvejende flertal af serberne har en meget positiv opfattelse af Vladimir Putin. Serbien har heller ikke bakket op om de nuværende internationale sanktioner mod Rusland.

Danmark støtter Ukraine

Omvendt vil man i den danske lejr gerne markere sin støtte til Ukraine.

- Der vil være ukrainske flag på brystet af spillerne, som der også var det forleden, og der vil være forskellige markeringer på skærme og LED-bander. Både til at støtte Ukraine og til at støtte fred i denne her særlige situation, som verden står i lige nu, siger kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer, på et pressemøde mandag.

Han fortæller desuden, at det serbiske hold er blevet informeret om den danske støtte.

Ekstra Bladet har hørt fra en række af de politiske partiers kultur- og idrætsordførere, der alle bakker op om en dansk markering af støtten til Ukraine.

De er også enige om, at kampen skal spilles, selvom Serbien overvejende er pro-russisk.

Danmark og Holland spillede begge med ukrainske flag på brystet, da de mødte hinanden lørdag. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

Kan vi spille en kamp mod et land, der så åbenlyst støtter Rusland – og hvordan bør landsholdet markere det?

Ja, det kan vi godt. Serbien er - trods alt - ikke direkte i krig. Vi kan markere det ved at lammetæve dem gule og blå, siger Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen.

Mai Mercado, idrætsordfører for de Konservative, forstår ikke, hvordan en stor del af serberne kan bakke op om Ruslands agressioner, men understreger ligesom Jan E. Jørgensen, at Serbien ikke er i krig med Ukraine, og der ikke er indført sanktioner mod dem.

- Vi ønsker ikke dansk enegang, og det ville det være, hvis vi aflyste fodboldkampe. Vi mener, sanktioner i denne krig bør koordineres internationalt.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, mener heller ikke, at boykot er den rigtige vej at gå.

- Danmark skal selvfølgelig spille landskampen mod Serbien. I det omfang, at det serbiske folk støtter Rusland, er det pinligt for dem. Men, det berettiger ikke en boykot, der vil skade vores landsholds vigtige VM-forberedelse.

Kampen bliver spillet i Parken tirsdag kl. 18. Du kan følge den live på ekstrabladet.dk.