Med lige knapt to uger til EM-slutrunden er forberedelserne for alvor skudt i gang for Kasper Hjulmand og landsholdstruppen, der fredag drog på træningslejr i Østrig.

Der er dog stadig en spiller, som Kasper Hjulmand må kigge langt efter.

Det er Chelseas Andreas Christensen, der i aften skal spille Champions League-finale mod Manchester City i Portugal.

Og det splitter landstræneren.

- Det er todelt. Det er fantastisk for Andreas, det er fantastisk for alle fodboldspillere at spille en Champions League-finale, det er en helt vildt stor kamp, og han har gjort sig fortjent til det, han har virkelig, virkelig været god.

- Og så er det todelt, fordi at jeg sidder med livet i hænderne og håber på, at der ikke sker noget, lyder det fra Hjulmand.

Andreas 'AC' Christiansen i aktion under CL-semifinalen mod Real Madrid på Stamford Bridge. Foto: Ritzau Scanpix

- Han har været skadet op til, og jeg håber på, at han er, som han siger, hundrede procent klar og han kommer godt ud af kampen som Champions League-vinder og kommer godt ned til Østrig og kommer ind i gruppen.

- Helskindet og uden nogle skavanker, smiler landstræneren.

Men helt ærligt Hjulmand, håber du lidt på, at Tuchel sparer ham, for han har jo været en del skadet på det seneste? spørger TV3-vært Helle Smidstrup under landsholdets presseseance fredag.

- Ønskescenariet er, at han er 100 procent klar. Spiller den kamp, spiller godt, vinder og er frisk, når han kommer ned. Det er ønskescenariet, lyder det fra Kasper Hjulmand.

Sådan forbereder landsholdet sig til EM 25. maj Kasper Hjulmand udtager EM-truppen. 28. maj: Landsholdstruppen rejser på træningslejr i Østrig. 31. maj: Danmark skal aflevere den endelige EM-trup til UEFA. 2. juni: Testkamp mod Tyskland i Innsbruck, Østrig. 3. juni: Hjemrejse fra Østrig. 3. juni – 22.juni: Landsholdet har hovedkvarter og træningslejr på Hotel Marienlyst i Helsingør. 6. juni: Testkamp mod Bosnien på Brøndby Stadion. 12. juni: EM-slutrunde: Danmark – Finland i Parken. 17. juni: EM-slutrunde: Danmark – Belgien i Parken 21. juni: EM-slutrunde: Danmark – Rusland i Parken. Vis mere Vis mindre