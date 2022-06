Sidste VM-deltager er fundet

Costa Rica snuppede tirsdag aften den sidste billet til VM i fodbold.

Det skete i en playoffdyst, hvor costaricanerne tog en smal sejr på 1-0 over New Zealand.

Alle 32 nationer er dermed fundet til VM.

Costa Rica træder ind i gruppe E, hvor holdet skal møde Spanien, Tyskland og Japan.

New Zealand var langt hen ad vejen bedst spillende i tirsdagens opgør, som løb af stablen i Qatar, hvor VM-slutrunden bliver afviklet senere på året.

Et rødt kort i anden halvleg var dog med til at hæmme newzealændernes mission om at komme til VM.

Flere Superliga-kendinge tog del i opgøret.

Hos Costa Rica var den tidligere FC København-spiller Bryan Oviedo i startopstillingen.

New Zealand havde Brøndby-spilleren Joe Bell og den tidligere FC Midtjylland-spiller Winston Reid, som til dels er vokset op i Danmark, med fra start.

Også den FCK-ejede midtbanespiller Marko Stamenic, som har spillet på en lejeaftale i HB Køge i den seneste sæson, kom ind og satte sit præg på kampen for New Zealand.

Allerede i tredje minut tog Costa Rica føringen.

Jewison Bennette nåede baglinjen i venstre side af banen, hvorfra han sparkede bolden ind foran mål. Der dukkede Joel Campbell op og skovlede kuglen over stregen.

New Zealand er placeret 70 pladser længere nede af verdensranglisten end Costa Rica, men det var ikke til at se før pausen. Newzealænderne havde bolden klart mest og kom til flere afslutninger, som truede Costa Ricas føring.

Efter omtrent 40 minutters spil slog New Zealand kapital af overtaget, da Chris Wood udlignede til 1-1, men Newcastle-spilleren måtte hurtigt have armene ned igen. Der var nemlig begået et frispark i opspillet til målet, som derfor blev annulleret.

Efter pausen fortsatte New Zealand med at være spildominerende, men det ændrede sig en smule, da Kosta Barbarouses efter 67 minutter fik sig et direkte rødt kort.

Defensiven begyndte at vakle på grund af undertallet, og fordi newzealænderne ganske enkelt var nødt til at satse på at få et mål.

Det kom dog aldrig, og derfor indløste Costa Rica billet til VM.