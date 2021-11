Sikker sejr efter drømmestart

Danmark hentede den planmæssige sejr over Bosnien-Hercegovina. De danske kvinder kom foran i første minut og endte med at vinde 3-0 - tirsdag venter en lille finale mod Rusland i Viborg

Spørgsmålet var ikke, om Danmark ville vinde. Det var udelukkende et spørgsmål om hvor stort…

Nu endte Bosnien-Hercegovina med at slippe forholdsvist billigt fra mødet med de danske kvinder. Danmark vandt VM-kvalifikationsopgøret i Zenica 3-0 og fik dermed, hvad de kom efter: de tre point.

Dermed fortsætter det danske kvindelandshold kursen mod VM i 2023, og på tirsdag kan de tage et enormt skridt mod slutrunden i Australien og New Zealand.

Der gælder det Rusland i Viborg, og de to kampe mod russerne er puljefinaler. Danmark og Rusland er klasser over alle andre i gruppen, og det er først tirsdag, at det bliver alvor.

Det var ikke prangende forhold, som det danske hold blev budt i udekampen i Bosnien-Hercegovina.

Landskampen blev afviklet på fodboldforbundets træningscenter i Zenica, og der var ikke ligefrem Balkan-stemning på den enlige tribune.

Kun omkring 100 bosniere valgte at bruge nationaldagen på at gå til VM-kvalifikationsfodbold.

De havde nok lugtet lunten.

Bosnien-Hercegovinas kvindelandshold ligger i den tunge ende og tabte 8-0, da de to lande for lidt over en måned siden mødtes i Viborg.

Nogen måltavle var der ikke, og det var nok meget godt set med bosniske øjne. For det havde været et deprimerende syn at se på den.

Der var kun spillet 35 sekunder, da den unge FC Nordsjælland-spiller Katrine Kühl scorede sit første landskampsmål.

Fra kanten af feltet sendte hun bolden i en blød bue over bosniske keeper Hasanbegović, der ikke så alt for godt ud.

Det burde være blevet til 2-0 efter 11 minutter, da Signe Bruun fik serveret bolden tæt under mål.

Femmålsskytten fra det første opgør mod Bosnien-Hercegovina sendte den store chance over mål, men tog revanche nogle minutter senere med sit 11. mål i VM-kvalifikationen.

Sanne Troelsgaard havde flere chancer, men kom ikke på måltavlen mod Bosnien-Hercegovina. Arkivfoto: Lars Poulsen

Der var tale om ensrettet trafik mod det bosniske mål i stort set hele kampen, og Danmark kunne sagtens have været foran med mere end to ved pausen.

Sofie Junge Pedersen, Sanne Troelsgaard og Sofie Svava havde fine muligheder, men enten manglede præcisionen eller også kom et bosnisk ben eller målmand Hasanbegović i vejen.

I anden halvleg fortsatte Danmark med at banke på den bosniske forsvarsmur. Sanne Troelsgaard fik en stor mulighed for at gøre det til 3-0, men misbrugte.

Stolpen reddede bosnierne med tolv minutter igen, men kort efter var der ingen hjælp at hente.

Efter tøvende bosnisk forsvarsspil hamrede Emma Snerle tæt under mål bolden i nettet.

Det blev kampens sidste scoring, og Danmark kan nu begynde forberedelserne til tirsdagens lille finale i Viborg.

Efter fem kampe har Danmark 15 point, mens Rusland er noteret for 12 point for fire kampe.

Russerne møder senere torsdag Aserbajdsjan på udebane.

Nummer et i gruppen kvalificerer sig direkte til VM i 2023, mens nummer to må i playoff.