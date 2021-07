Simon Kjær er ikke okay med det

Kaptajn Kjær stod støt i den tjekkiske pivstorm, der med jævne mellemrum truede med at flænse sejlene på et dansk vikingeskib med kurs mod nye togter i England.

Det er nærmest surrealistisk, at Danmark på disse tre uger er havnet i en EM-semifinale, men Simon Kjær er selvfølgelig ikke tilfreds. Han vil have mere.

- Vi havde som mål at komme på Wembley, og det er vi nu. Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at vi er okay med det. Nu skal vi nyde det her, vi skal komme os – og så har vi en kamp om fire dage. Det er en sindssyg præstation, vi har leveret med holdet – men også med staben omkring. ALT kører! Vi må aldrig nogensinde glemme de folk, der er omme bagved og de ting, vi har været igennem. Vi er bare rykket tættere sammen i bussen, så det er fantastisk at stå her, siger Simon Kjær efter kampen til DR.

Festen startede i Parken for tre uger siden, men den endte i et regulært chok, da Christian Eriksen sank sammen. EM fik en svær start både på og uden for banen, så hvordan er det næsten muligt, at Danmark nu står i en semifinale?

- Ja ... Det kan jeg ikke svare dig på, siger Simon Kjær til DR.

- Men ... Det har noget at gøre med den gruppe, du er i. Du trives, du stoler på de folk, du har omkring dig, og man ved, at hvis én har problemer, så er den anden der for dig – og det er både på og uden for banen. Det giver en tryghed. Og så betyder det selvfølgelig alt, at Christian har det godt. Det gør, at man kan blive ved med at trykke på. Han ved, vi spiller for ham, siger vennen. Vikingen!

Kaptajn Kjær er også fuld af lovord, når det gælder de danske fans, der desværre ikke kan følge holdet i semifinalen på Wembley.

- Opbakningen til holdet har været fuldstændig fænomenal. Se bare her i Baku i dag. Det er kæmpe stort, så det er om at nyde det. Det handler kraftedeme om at nyde det, for vi ved ikke, om vi nogen sinde kommer til at stå i sådan en situation igen. Det skal vi tage ind så godt, vi kan, når vi nu er her, formaner Simon Kjær.