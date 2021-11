Simon Kjær ikke i tvivl: Det vildeste år nogensinde

Fredag bliver Simon Kjær fejret for sin landskamp nummer 100, når tidligere landstræner Morten Olsen er den specielle gæst, der står for hyldesten foran et fyldt Parken.

Det er så 18 landskampe siden, landsholdets anfører passerede den milepæl mod England sidste år i Nations League.

En corona-pandemi og historiens travleste landsholdsår har betydet, at Simon Kjær fredag mod Færøerne spiller sin kamp nummer 118 for Danmark.

Simon Kjær og Thomas Delaney under en hyggestund ved sommerens EM-slutrunde. Foto: Lars Poulsen.

Tænker ikke på rekorden

Derved er den 32-årige anfører blot 11 kampe fra at tangere Peter Schmeichels rekord.

- Om jeg når det, må tiden vise. Det er ikke noget, der fylder for mig. Og hvis det sker, så er der jo lang tid til.

- Jeg kan sige, at jeg er meget stolt over, så mange det er blevet til, siger Simon Kjær uden at tænke på, at rekorden faktisk er inden for rækkevidde de næste to år.

Med foreløbig deltagelse i 15 af årets 16 landskampe, kan Simon Kjær se tilbage på et ganske særligt år, hvor han kun har stået over i udekampen mod Færøerne.

På banen har han været en af Danmarks bedste og på det ledelsesmæssige plan trådte han i karakter, da en af hans nærmeste – Christian Eriksen – faldt om i Parken mod Finland.

Den bedrift er han blevet hyldet for. Og forude venter Ballon d’Or kåringen, hvor han er blandt de 30 nominerede. Faktisk er Kjær den første dansker, der er nomineret siden Jon Dahl Tomasson i 2002.

Simon Kjær trådte i karakter som den store leder, da han kom løbende fra egen banehalvdel for at tilse Christian Eriksen, da han var faldet om i forbindelse med åbningskampen ved EM mod Finland i Parken. På billedet trøster han Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen. Foto: Lars Poulsen.

Et utroligt år

- Jeg har været med i en del år på landsholdet, og der har været mange fantastiske succesoplevelser, som at kvalificere os til både VM og EM flere gange.

- Men 2021 har været det vildeste år med landsholdet i al den tid, jeg har været med. Både det sportslige og den helt utrolige opbakning og støtte, vi har fået fra danskerne.

- Det er et år, vi aldrig glemmer, siger Simon Kjær, der netop har forlænget sin aftale med Milan frem til sommeren 2024.

Det er bemærkelsesværdigt, at Simon Kjær faktisk kun blevet bedre, siden Åge Hareide i sommeren 2016 gjorde ham til landsholdsanfører.

Det har løftet hans spil og udviklet ham enormt som lederfigur.

Simon Kjær efter Danmark havde besejret Tjekkiet og indløst billet til EM semifinalen mod England. Foto: Lars Poulsen.

En sjælden stund i landskampåret, hvor Simon Kjær ikke ser helt tilfreds ud. Der har ellers været meget at glæde sig over i år for Kjær og landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

- Det betyder utroligt meget at være anfører for mit land. Jeg føler, at jeg er vokset både på og udenfor banen.

- Jeg trives i det, og det er med til at gøre mig skarpere. Jeg har en enorm sult for at blive bedre både på og udenfor banen - og et enormt ansvar for at gøre mit til, at holdet udvikler sig og gør det godt. Det er skøn udfordring personligt, siger Simon Kjær og slår fast:

- Landsholdet har altid betydet meget for mig, været noget specielt, og det er virkelig en stor ære for mig at spille for mit land.

- Men det er også klart, at den glæde, vi mærker i folk - og som vi deler med dem - gør det til noget helt specielt netop nu, pointerer han.

Simon Kjær har foreløbig været på banen i 15 af 16 landskampe i år. Den eneste han ikke spillede i var mod Færøerne på udebane. Foto: Lars Poulsen.

Kjær kom på landsholdet i 2009, hvor han debuterede med at vinde 1-0 over Sverige i en kamp, hvor Zlatan blev pakket ind. Siden har han været en fast del af truppen. Og faktisk lige siden har han været stamspiller. Det er yderst sjældent, han har siddet på bænken.

Når han ser tilbage på de forskellige landshold, han har spillet på under med Morten Olsen, Åge Hareide og nu Kasper Hjulmand som landstræner, er han imponeret over bredden og kvaliteterne i den nuværende trup.

- Vi har lige nu det bedste landshold, jeg har været med på. Det er jeg ikke i tvivl om. Og det allerbedste er, at jeg tror på, vi kan blive endnu bedre.

- Vi har spillere med erfaring og rutine, blandet med unge, der allerede spiller i udlandet.

- Vi har rigtigt mange spillere i gode klubber og stærke ligaer. Vi har det godt sammen, og vi stræber efter at komme endnu længere som hold, siger Simon Kjær.

Brikkerne faldt på plads



- Brikkerne er ligesom faldet på plads, efter jeg skiftede til Milan, siger Simon Kjær, der er lykkelig for, at kontrakten nu er forlænget til 2024. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix.

Han har været langt omkring i karrieren, der begyndte for 14 år siden i FC Midtjylland. Men det var ligesom om, at der skete noget med Simon Kjær, da han for to år siden havnede på en lejeaftale i Milan efter en rejse til både Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahce, Sevilla og Atalanta.

Drømmen har altid været at spille for Milan, hvor klublegenden Paolo Maldini har været en af dem, som Simon Kjær har set op til.

De optrådte sammen på Årets Hold i Serie A i den første sæson, han spillede for Palermo.

Men døren til Milan blev først åbnet sent i hans karriere, da Maldini var trådt ind på ledelsesgangen..

Kjær kom i første omgang til på en lejeaftale, der siden blev byttet til et permanent ophold.

Og for nylig sad Kjær så overfor Maldini i en forhandlingssituation. Maldini er sportsdirektør, og han smilede bredt, da danskeren forlængede sin aftale frem til 2024.

- Jeg har det bare godt både på landsholdet og i min klub. Nogle brikker faldt på plads for mig for to år siden, da jeg skiftede til AC Milan, som jeg altid har drømt om at spille for.

- Siden har det bare kørt fantastisk for holdet og for mig selv, og jeg tror også selv, at jeg i de to år har spillet det bedste - og det mest stabilt høje niveau over lang tid i hele min karriere, siger han.

Nu skal han stå i spidsen for Danmark i de sidste to landskampe i år, hvor Hjulmands tropper jagter ti sejre i ti kampe og ikke mindst forsøge at spille til nul gennem hele kvalifikationen.

Danmark har kvalificeret sig til VM. Her glæder Simon Kjær og Thomas Delaney sig over sejren mod Østrig og billetterne til Qatar i 2022. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Målscoren hedder 27-0 før kampene mod Færøerne og Skotland.

- Vi har angrebet alle kampene indtil nu for at vinde og med formålet at forbedre os, og det gør vi også nu, selv om vi nu er kvalificeret.

- Vi skal slutte godt af, og det vil være et stærkt signal at sende med ti kampe og ti sejre. Og cleansheets? Jamen, vi går ind til hver kamp for at holde nullet, siger landsholdskaptajnen.

