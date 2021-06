Simon Kjær måtte springe onsdagens træning over - den danske anfører fik i stedet intensiv behandling

Simon Kjær kæmper for at blive klar til 1/8-finalen lørdag mod Wales i Amsterdam.

Mens de øvrige landsholdsspillere onsdag formiddag trissede ud til træningen på Helsingør Stadion, lagde den danske anfører sig op på en massagebriks bag det ene mål.

Simon Kjær slog sig i en duel med den russiske kæmpe Artem Dzyuba i mandagens kamp. Han humpede rundt i slutningen af første halvleg og lignede en mand, der var tæt på at skulle ud.

Den danske anfører kæmpede sig dog igennem kampen mod russerne, men bentøjet er fortsat ikke tiptop hos Milan-spilleren.

Landsholdslæge Morten Boesen i samtale med Simon Kjær, mens Benno Pedersen behandler kaptajnens skadede læg. Foto: Lars Poulsen

Det er venstre læg, der volder Simon Kjær kvaler.

Han fik is på læggen efter opgøret mod russerne, og det var også den, som fysioterapeut Benno Pedersen centrerede behandlingen omkring onsdag formiddag.

Kjær var på briksen i omkring tre kvarter, mens de øvrige spillere trænede på en bane bag det gamle stadion i sundbyen.

Da de vendte tilbage til selve stadionbanen, forlod Kjær briksen, men det var ikke får at gå ind på banen. Han fulgte i stedet den sidste del af træningen fra en plads bag banden.

Simon Kær var også i gang med foamrolleren, mens de øvrige landsholdsspillere var på græs. Foto: Lars Poulsen

Her fik han sig en snak med forsvarsmakker Andreas Christensen og folk fra den danske stab. Den danske landsholdsanfører virkede ved godt mod.

I hvert fald var det med et smil på læben, at han hyggesnakkede, mens reserverne fik lov at arbejde lidt ekstra inde på grønsværen.